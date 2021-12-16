近期民生餐飲業頻傳漲價，為防範不肖業者藉機聯合壟斷、哄抬物價，甚至違法囤積，行政院副院長沈榮津日前協調成立跨部會的「物價聯合稽查小組」，沈榮津前日在政院穩定物價小組會議指示，優先針對近期已漲價的火鍋店、速食店及特色料理餐廳等，列為首波稽查對象，若查證攝聯合漲價、意圖抬高交易價格等行為，將會依法嚴辦。

因應近期物價波動，行政院本月起調降大宗物資關稅和貨物稅，但餐飲業漲價潮仍未見平息，近期持續有大型餐飲集團、速食業者等宣布漲價，因此政府決定出手調查，據悉，物價聯合稽查小組將火鍋店、速食店、特色料理餐廳等，列為首波稽查對象。

對此，羅秉成說，近期餐飲業上游所供應的主要蔬果、肉品，並沒有價格明顯波動，民生餐飲業漲價情形確實值得關注，生產端與消費端的價格走勢間的差異，副院長沈榮津已在前天穩定物價小組會議指示，優先針對近期漲價的餐飲業者進行稽查。

羅秉成說，若經「物價聯合稽查小組」查證屬實，涉有公平交易法第14條聯合行為、第25條欺妄行為或刑法251條意圖抬高交易價格與囤積物品等行為，將由公平會或法務部所屬的檢調機關依法盡速嚴辦。