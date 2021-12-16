老蕭相隔3年即將推出新專輯。（華納音樂提供）

老蕭相隔3年即將推出新專輯。（華納音樂提供）

老蕭相隔3年即將推出新專輯。（華納音樂提供）

蕭敬騰相隔3年將推出新專輯《隔離套房2827》，集結他這一年來心血結晶，是老蕭因工作隔離而誕生的作品：「隔離的日子除了創作還是創作，這些歌寫下我當時心情、靈感。」2827正是他隔離時的房間號碼，原本就很「宅」的老蕭，分享今年3月第一次的隔離經驗，他當時準備一大堆零食、乾糧，剛開始心情難免緊張，直到第3天他開始習慣這樣的感覺，也覺得時間過得飛快，不過倒數4天時，他開始期待隔離後的生活，突然又覺得時間過得非常慢。

疫情不知不覺改變人們的生活方式，老蕭經過幾日隔離後，更懂得享受屬於自己的時間，儘管身體不自由，但隔絕一切外在雜亂的訊息，他反而更能沉澱自己，造就了專輯的誕生，也是很不一樣的感受。老蕭說：「感覺日子突然變得很單純，大部分都待在房裡寫歌、聽歌，密集的創作。」

除了音樂，這次大至視覺、MV，小至排版、編曲等細節，老蕭皆親力親為，也能看見他的求好心切與重視，希望帶給大家最貼近自己的作品。此外，老蕭這次新專輯與「NBA球員卡」全球前5大的球卡製作商合作，設計專屬老蕭的限量「明星卡」，歌迷將可隨機獲得隱藏版老蕭親筆簽名明星卡。老蕭新專輯首波主打〈最最愛〉將於20日在HitFM首播。