中央流行疫情指揮中心因應新冠病毒Omicron變異株襲台，規定明年元旦起，24場所工作人員強制接種2劑疫苗才可上工，法務部調查局日前也統計全國調查官接種疫苗情形，截至12月14日為止，全國2500名調查官僅剩87人未完整接種2劑，要求自明年元旦起，凡是進出調查局本部、生活園區、青溪園區的調查官均需完成2劑疫苗接種。

調查局人事室日前公告，自明年1月1日起，包括調查官及一般民眾進出調查局局本部、生活園區以及資安工作站、國家安全維護工作站所在的青溪園區，進出者均需完成2劑接種，並期滿14日，否則須自費提供3日內快篩或PCR陰性證明才放行。

其中，若洽公民眾，需出示接種疫苗的「小黃卡」正本以供查驗，不接受影本或拍照照片，若沒有完成2劑接種，則需提供自費3日內抗原快篩或醫療院所開立的PCR檢驗陰性證明。

調查局是依據中央流行疫情指揮中心規定，因應Omicron新型變異株威脅，自明年1月1日起，中央各部會及地方政府權管場所場域的工作人員、從業人員，屬於維持醫療及防疫量能者、高接觸風險工作者、維持國家安全及社會機能正常運作者，以及矯正機關、殯葬場所工作人員等，將強化疫苗接種規範。