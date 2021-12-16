紐約政治風險諮詢公司Vizier Consulting總裁拉菲格（Arif Rafiq），14日投書《外交政策》。文中指出，巴基斯坦瓜達爾港（Gwadar Port）先前踏上中國大陸一帶一路的列車，被界定為中巴經濟走廊的關鍵節點；但該計畫忽略當地人民心聲，加上民眾憂心北京經濟掠奪、基礎建設延宕等因素，瓜達爾港近日爆出嚴重抗議，等同宣告瓜達爾無緣成為南亞新加坡。

過去1個月以來，巴基斯坦瓜達爾港的街頭上聚滿了抗議群眾。在這個中國大陸經營的港口，人們高呼「給瓜達爾權利」；當地民眾提出的訴求包括：結束足以影響漁民生計的非法拖網捕撈行為，放寬與伊朗的貿易限制，以及放寬城市安檢站。

瓜達爾先前不是沒有出現過集體抗議活動；但是，今日抗議活動的規模、持續時間與多元性，甚至出現大批婦女與孩童參與，都屬前所未見。更何況，這波抗議活動是由溫和伊斯蘭政治家所領導，抗議地點則是世俗民族主義者主導的港口都市，也讓抗議活動格外特別。

※中巴經濟走廊的關鍵節點

瓜達爾位於巴基斯坦俾路支省（Balochistan）。這是一個位於阿拉伯海沿岸，荷莫茲海峽外側的港口。瓜達爾被定位為「一帶一路」中巴經濟走廊(CPEC)的關鍵節點。

巴基斯坦官員表示，瓜達爾結合CPEC將為大陸新疆地區提供通往印度洋的出口，進而改變區域經濟地理；然而，對於瓜達爾未來的討論，巴國官員與中國大陸往往忽視該地土著俾路支人的心聲，瓜達爾民眾只好為自己發出聲音。

※擔憂北京掠奪性經濟威脅生計

作者認為，相較於巴基斯坦政府一開始寄望北京，能將此小型、死水般的漁業城市，轉換為聯通區域的關鍵節點；瓜達爾正進行的抗議活動反映出幾個趨勢；第一，面對巴基斯坦與北京的掠奪性經濟權力，瓜達爾居民愈來愈沮喪與擔心其生計正面臨威脅。第二，巴基斯坦政府先前寄予厚望的瓜達爾發展模式，如今正式宣告失敗。

圖為一帶一路下，大陸援助巴基斯坦瓜達爾職業技術學校。(圖/新華社)

自1958年以來，巴基斯坦持續尋求外國合作夥伴將瓜達爾開發為商業港口或海軍基地。先是寄望莫斯科、華盛頓的協助，卻始終未果；直到北京同意為港口初步開發提供資金，以展現對當時總統穆夏拉夫（Pervez Musharraf）的支持，巴國找到俾路支的合作對象。

當時，巴基斯坦宣稱瓜達爾即將成為下一個杜拜或新加坡；2013年，1家大陸國營企業自新加坡國際港務集團接手，此時巴基斯坦官員更開始討論複製深圳的「港口、公園與城市」模式。

※基礎建設延宕

但8年過去了，瓜達爾並沒有達成預言前景。儘管有希臘彼里夫斯港（Piraeus）與阿拉伯聯合大公國哈里發港這樣成功的例子，瓜達爾的建設腳步卻過於溫和；僅架設新的起重機、在港口建設商務中心等設施；然而，連接港口與高速公路網路的連結通道卻延宕多年，要到2022年興建完成。

更嚴重的是，瓜達爾的各項指標相當差；港口的航運與工業活動幾乎可略過不計、飲用水稀缺、由伊朗進口的電力不但供應不足還不可靠。對瓜達爾大部分居民來說，情況不但沒有改善，反而更糟了。這讓瓜達爾經濟仍以捕魚、自伊朗走私柴油，以及販毒為主，等同宣告一帶一路無助於瓜達爾，瓜達爾也無緣成為南亞新加坡。