新竹市大坪頂第4座納骨塔，預計明年清明節前啟用，未來可提供4萬餘個塔位。（陳育賢攝）

新竹市政府投入3.8億元新建的大坪頂第4座納骨塔，主建築已完工，預計明年清明節前啟用，未來可提供4萬餘個塔位，紓解塔位不足的問題，其除了是全台唯一採天井設計的納骨塔，建物的清水模美感建築外觀，更是打破民眾對傳統納骨塔的刻板印象。

市長林智堅表示，考量竹市納骨塔使用率達9成，市府因此興建第4座納骨塔，紓解塔位不足的問題，預計明年清明節前完工。

市府指出，目前主建築外觀已完工，另包括室內天井、天花障板、戶外永生園區長廊也都已完工，停車格與車道、綠美化正在趕工當中，工程預計明年4月完工。

為讓室內有良好採光與通風環境，此次大坪頂納骨塔採全台唯一天井設計，戶外還設置淺水池，納骨塔將倒映水中水中影像，好比水中綻放的荷花，淺水池旁的長廊為開放空間，未來擺放供桌設祭拜區。

民政處表示，大坪頂納骨塔為地上5層樓建物，1樓為納骨櫃位區及機房區，2樓為服務空間、祭祀空間與神主牌位區，3至5樓擺放納骨櫃位，並設計觀景平台，新建納骨塔不導入任何宗教信仰，僅設立祭祀空間，供民眾辦理各式宗教儀式。

另，新竹市大坪頂原有華藏、華嚴、通天3座納骨塔，共計有10萬個塔位，加上全新第4座納骨塔將提供4萬個塔位，共計有14萬個塔位，截至今年11月底，大坪頂的骨灰（骸）塔位還有1萬餘個，新納骨塔啟用後將再提供4萬餘個塔位，配合新竹市環保自然葬園區詠生樹，可提供充足塔位。

此外，民眾若有遷葬意願，啟用後即可申請辦理，向墳墓所在地殯葬業務單位申請起掘，新竹市為殯葬管理所、新竹縣及苗栗縣為各鄉鎮市公所，取得起掘證明後，檢附亡者除戶戶籍謄本，如屬民前6年死亡無除戶戶籍謄本者，應檢附戶政事務所查無證明，並附上家族系統表證明親屬關係及申請人身分證明文件向竹市殯葬管理所申請塔位使用。