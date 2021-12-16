中央流行疫情指揮中心今天表示，因應案16851於今(2021)年12月11日自主健康管理期間確診，指揮中心與地方衛生局立即展開相關調查，包括擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒定序等，發現同防疫旅宿同樓層之案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，初步研判可能為一起防疫旅宿相關感染事件。

防疫旅館同樓層5人確診，指揮中心表示即刻起啟動4點強化。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中說，境外移入都維持在兩位數，為了因應春節返台者增加，防疫旅館風險提高，因此今天宣布，在檢疫時，三項入境方案要增加公費快篩頻率，返家也要查核，若違反規定要加重查處。三個方案都要採檢6次，希望及早抓到確診個案。

陳時中說，即日起，要對防疫旅館全面查核，進行感控的協助與指導，讓旅館能更完整。

陳時中表示，回溯案16851居住的旅宿，在重疊時間居住者回溯採檢，由於他也已經進入社區，旅宿員工37人，一名居家隔離36人自我健康監測，採檢全數陰性。回溯旅客要檢驗324名，有四人聯絡中，已經彩豔289人陰性，陽性三名，採檢中25人16名為社區接觸者，陰性。

有2人還住在旅社中，驗出陽性，還有一個已經進入社區中，也就是今天的案16872柬埔寨返台的中國籍女性，但目前列為境外感染。

針對案16851，12月11日確診開始進行疫調，12日開始員工旅宿採檢，13日擴大採檢，全棟樓採檢，也開始聯絡已經出去的旅客。召回採檢。12月14日中央地方一起到防疫現場檢視。15日、16日兩天開始全棟清空。由於旅宿很大，因此工程浩大，全院135人要往再移動。回溯者中有一部分疫情調查有幾10位也要召回隔離。

陳時中表示，把該樓層全部移入到集中檢疫所，其他樓層雖也有個案但對社區影響很小，今天開始要把129人也要全數移動到集中檢疫所，方便整棟樓清潔消毒，環境可能性大，因為員工PCR都是陰性，全部6個確診者都是從其他地方來，但還在調閱錄影帶，目前認定為環境群聚。