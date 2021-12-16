國內再增一例染Omicron的境外移入個案，繼上周六(11日)指揮中心公布檢出3名Omicron境外移入個案後，今日指揮中心再公布檢出1名Omicron感染者，為自美返台的本國籍男子案16855，為突破性感染個案，Ct值27，應屬於近期感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨晚基因定序出新增1例Omicron，為12月12日入境美國的境外移入案16855，曾接種2劑BNT疫苗，在12月12日入境採檢，當日檢驗陽性，Ct值27，應屬於近期感染，病毒量與前面3例Omicron類似。

這名個案在12月13日收治醫院負壓隔離病房，同日出現喉嚨痛症狀，12月15日夜間定序完成，確定感染Omicron。有鑑於此，航班接觸者8人已於12月13日由居家檢疫改列居家隔離，8人入境採檢均為陰性。

從12月11日至今，國內共累計4例Omicron境外移入個案，分別自史瓦帝尼、英國、美國(2例)入境。