四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場。國民黨台北市議員鍾沛君指出，這周還有朋友對她說，因為要保護藻礁所以要投「不同意」，這句話讓她相當吃驚與焦慮，自責也許是藍營努力不夠、宣傳不足，只能把握最後機會，呼籲大家若不想為了使用25年的天然氣儲槽，損壞7000年的藻礁、讓台灣能源政策一面倒向溫室氣體傾斜，就請投下「同意」。

鍾沛君今日（16）中午在臉書發文吐心聲，坦言面對公投「說不焦慮是騙人的！」因為直到本周，還有朋友對她說，為了要保護藻礁所以要投「不同意」。鍾直言，也許是藍營努力不夠、宣傳不足，但請讓她再次跟大家報告，這次的四項公投案，請投同意票。

針對四大公投案，鍾沛君指出，如果大家不想吃進萊克多巴胺的豬肉製品，請同意禁止萊豬進口；如果大家不想多花時間精力奔波，不想浪費納稅錢一再辦選務，請同意公投綁大選；如果大家不希望台灣空氣品質惡化、火力全開、用肺發電、時刻處在跳電風險中，更要避免2025電價大漲三成，請同意重啟核四；如果大家不想為了使用25年的天然氣儲槽，損壞7000年的藻礁，不想讓台灣的能源政策，一面倒地向溫室氣體傾斜，請同意三接遷移。

鍾沛君強調，12月18日的這場公投，沒有藍綠只有是非、對錯與真假；這一次，讓大家為自己、長輩與下一代投票。鍾也重申，這場公投的核心價值在於「自己做主，人民最大」八個字。