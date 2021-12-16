社交媒體平台Reddit周三宣布已向美國證券交易委員會秘密申請股票首次公開發行（IPO）。

Reddit以其留言板打響知名度，在今年早些時候GameStop等迷因股引爆交易狂熱期間，其平台上的論壇成為散戶必定朝聖的地方。路透社9月時曾報導，Reddit希望估值超過150億美元。

在8月的私募籌資回合中，該公司的估值為100億美元。當時Reddit表示，第二季廣告營收達到1億美元，較去年同期大幅成長192%。

截至去年10月，Reddit約有5200萬個每日活躍用戶數，以及超過10萬個論壇，也就是「sub-reddit」。

Reddit主要投資者包括富達投資（Fidelity Investment）、騰訊控股，以及創投公司Andreessen Horowitz和紅杉資本。

該公司未在聲明中披露擬發行的股數或IPO價格區間。