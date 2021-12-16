台中港三井OUTLET二期16日舉行開幕儀式，吸引許多民眾造訪。（陳淑娥攝）

台中港三井OUTLET二期16日舉行開幕儀式，三井不動產董事長下町一朗、台中市副市長陳子敬、立法院副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏等共襄盛舉。（陳淑娥攝）

台中港三井OUTLET二期16日熱鬧舉行開幕儀式，一、二期整合後，設施內將達約220間的國內外知名品牌。三井不動產董事長下町一朗表示，二期建物外觀十分繽紛，新增約50家專櫃品牌進駐，有信心該陣容將獲廣大消費者支持。

台中港三井OUTLET二期16日舉行開幕儀式，包括台中市副市長陳子敬、立法院副院長蔡其昌、台中市議會副議長顏莉敏以及市議員王立任等共襄盛舉，現場並舉行抽獎節目，許多民眾獲獎後相當開心。

下町一朗表示，台中港OUTLET自2018年開幕以來，每年都能吸引約800萬人造訪，這段期間雖然受到疫情影響，但有了廣大顧客的支持，於是決定繼續展開二期開發，並順利迎接開幕的到來。

副市長陳子敬指出，台中港OUTLET雖然地點較偏遠，但一期開幕首年就達800萬人次，每逢假日車位更是一位難求，業者在東區及台中港2項投資加起來150億元，增加3500個就業機會。

台中港三井OUTLET表示，公司持續進化的二期更加強化品牌的豐富性與多元性，專櫃數將由原一期約170間專櫃一舉擴增至約220家，除了擁有得天獨厚天然海景依傍，設施內規劃以貨櫃、港灣碼頭等熟悉的海洋元素融入在設施的各個角落，全區採低樓層開放式空間設計，寬廣舒適的公共空間，加上全台唯一60公尺高海景摩天輪、望海觀景台、創意貨櫃市集等重新詮釋海港印象。

台中港三井OUTLET為歡慶二期開幕，設施將舉行多項販促好康活動，自16日至明年1月2日止單筆消費滿3000元，萬元商品抵用券週週抽、壓軸再抽飯店住宿券，以及會員APP點數2倍送等；館內許多專櫃也共襄盛舉於開幕期間舉辦折扣不等的超優惠價格活動，以及全館多家餐飲也推出經典美味、齊聚同慶，歡慶開幕及跨年聚餐專案等。

此次二期全新展店專櫃中更不乏有許多人氣品牌推出開幕慶活動，如GAP打出歡慶開幕最低5折起，以及開幕首4日每日前100名任一消費可獲限量來店禮、加入會員可換購一次限定款布章燙印服務一次等多項活動。

目前館內已有多處布置有聖誕燈飾主題與寶可夢相遇旅程活動，除了設施當中到處可見皮卡丘身影之外，還將舉辦多場皮卡丘、波加曼驚喜見面會活動。一連串從開幕到跨年就是要讓你精彩不間斷。