繼ESG委外後 勞動基金也要推氣候變遷委外代操 14:342021/12/16 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部勞動基金運用局近日也關注氣候變遷，擬在今年年底規劃氣候變遷相關委外標案。 （報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 COP 26（2021年聯合國氣候變遷大會）甫舉辦完，會中世界各國也認同要對抗氣候變遷，而我國操作5.4兆基金的勞動部勞動基金運用局近日也關注氣候變遷，擬在今年年底規劃氣候變遷相關委外標案。 勞動基金運用局今年已辦理「新制勞工退休基金110年度國內投資絕對報酬型委託經營計畫」，委託金額為480億元，要求年報酬率達6.48％。 台灣冷鏈協會理事長程東和：運用冷鏈技術 守護農漁產品品質 上海商銀舉辦外木山淨灘活動 #氣候變遷 #委外 #勞動基金運用局 #林良 #ESG 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 我見我思－綠色轉型迫在眉睫 04:102021/12/16 專題周報 高市農業局推動校園食農教育 讓下一代成為永續食農支持者 12:102021/12/16 生活 觀念平台－「格拉斯哥淨零金融聯盟」的後續發展 04:102021/12/16 專題周報 愛地球 上海商銀總座林志宏帶隊外木山淨灘 13:042021/12/15 財經 企業憂能源政策 張建一：能源轉型、核能問題要看國際趨勢 16:002021/12/15 財經 續推國際經貿布局 賴清德盼智慧製造強化經濟發展 17:142021/12/15 財經 KPMG引領企業 接招國際新稅制 04:102021/12/16 金融．稅務 期貨與選擇權學刊總編輯蔡蒔銓 聚焦ESG、加密幣商品 04:102021/12/15 財經要聞 ECO永續綠能座談今日登場 MIT鈞匠鋁業斷熱窗驚艷實證 21:512021/12/15 財經 ESG擴大到供應鏈融資 兆豐攜手台電拚逾中小企淨零轉型 11:452021/12/16 財經 開卷書摘》三箭齊發化解危機 讓無醫鄉在台灣絕跡 11:302021/12/16 生活 生活熱門新聞 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 - 生活 全館爆8確診 防疫旅館失守 129人緊急撤離 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 第二波農遊券來了 888元中獎率100％ 怎麼抽懶人包出爐 - 生活 隔離變染疫 桃園防疫旅館淪陷 同樓層4人確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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