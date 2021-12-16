COP 26（2021年聯合國氣候變遷大會）甫舉辦完，會中世界各國也認同要對抗氣候變遷，而我國操作5.4兆基金的勞動部勞動基金運用局近日也關注氣候變遷，擬在今年年底規劃氣候變遷相關委外標案。

勞動基金運用局今年已辦理「新制勞工退休基金110年度國內投資絕對報酬型委託經營計畫」，委託金額為480億元，要求年報酬率達6.48％。