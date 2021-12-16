桃園機場捷運自2017年通車，即將屆滿5周年，預估明天累積運量將突破1億人次，幸運的第1億位旅客將獲得免費搭乘機捷1年紀念票卡1張。此外，運量破億後3天，只要持電子票證搭乘桃園機場捷運，就有機會抽中最新iPhone13手機。

桃捷董事長劉坤億曾宣布，機捷運量突破1億旅次是1項重大的里程碑，祭出「桃捷1億感謝有你」系列活動，將使用全線車站出口閘門設置錄影系統及人工計數找出第1億名旅次幸運旅客，將獲贈「乘載夢想直達美好」免費搭乘機捷1年紀念票卡1張。

桃捷指出，破億人次之後3天還有優惠活動，旅客只要持電子票證搭乘機捷，就有機會抽中最新iPhone13手機，歡迎民眾一起來搭機捷、抽好禮。

桃捷從去年起因為受到疫情、國境管制衝擊，日平均運量下滑至5萬673人次，機場出入境客源銳減，去年因國境管制客運收入嚴重短收，虧損7.38億元，今年仍因客運收入嚴重短收，年度虧損至11月已累計虧損8.86億元。

桃捷為此先前祭出不少開源撙節措施，包括在開源方面持續提升票箱收入，積極展開異業合作售票及多元行銷方案，如與Xpark合作套票等，並拓展新增業外收入，像是辦理沿線車站智慧販賣機招商及車站光纖出租招商等。撙節方面則調整直達車離峰時間班距、內部盤點撙節項目等，降低疫情帶來的衝擊。