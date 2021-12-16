挑戰減肥比賽2個月，結果體重不但沒降、反倒增加2公斤。有感於疫情影響運動頻率，使得許多人近來身材發福，台中市政府環保局長陳宏益日前與環保局工會代表PK減重，約定要相互監督，但2個月時間過去，陳宏益宣告失敗，體重不但沒減少，還反增加2公斤，他遵守承諾罰跑4000公尺。

環保局指出，陳宏益今年9月28日參加環保局工會代表的業務聯繫活動，發現因疫情影響、許多人減少外出運動機率，使得不少工會成員都體重上升，當場相互約定要相互督促、共同舉辦一場減重比賽，並力行節能減碳，陳宏益更發現豪語要成為減重PK賽第一名，否則將罰跑市政公園5圈。

參加這場減重競賽的成員包括環保局副局長陳政良、環保局工會理事卓心慧、環保局工會監事會召集人簡志豪，結果15日揭曉，簡志豪瘦身近10公斤、成為減重冠軍王，他說，2個月減重期間以水煮蛋代替主食，並減少澱粉攝取、保持每周運動頻率，才能達陣。

減重宣告失敗的陳宏益則說，為了健康，這2個月特別減少搭電梯、多爬樓梯，並實踐多走路少搭車，但因非洲豬瘟疫情、廚餘去向吃緊，他為了減少廚餘量，儘量將食物都吃下肚，使得2個月下來體重不減反增，身材也持續朝「橫向發展」。

兌現承諾，陳宏益15日早上6點半，在環保局工會常務理事陳潮得、監事楊金海陪同下罰跑市政公園5圈，總計4000公尺，他也不忘宣導環保局政策說，明年元旦起台中市正式實施「一般廢棄物之生廚餘分類回收排出規定」，盼民眾落實「吃多少 煮多少」，並確實分類生、熟廚餘。