邱文彥說，「不破壞藻礁」的說法已經不起檢驗，政府似是而非的說詞明顯是在誤導民眾。圖為三接棧橋施工現場。（本報系資料照）

蔡政府揚言「珍愛藻礁公投」通過將多燒500萬噸煤，暗示別用肺換藻礁。對此，醫師蘇偉碩今提出高雄市政府環保局資料指出，高雄空污最大來源是煉鋼業，為此去年還訂出「高雄市鋼鐵業空氣污染業排放標準」草案，只要實施，空污總量1年就可減少15％，但因業者反彈迄今沒有動靜，甚至把空污誣賴給藻礁，呼籲市長陳其邁，「栽贓無法推卸空污繼續殺人的事實與責任。」

經濟部長王美花指出，如果中油第三天然氣接收站建不成，台電必須多燒5百萬噸煤，火力全開才能滿足電力需求。高雄市長陳其邁則說，如果三接停建，高雄要燒煤，風吹一吹到屏東，空氣品質也不好，所以對南部地區而言，最重要的就是加速減少燃煤電廠。

對此，反瘦肉精毒豬聯盟成員、醫師蘇偉碩今出面替「珍愛藻礁」公投喊話，直指陳其邁的說法是「誣殺藻礁」。

蘇偉碩表示，高雄、屏東及台南，長年都是台灣空污最嚴重的地方，近年在民間的抗議下，高雄市政府於去年提出「高雄市鋼鐵業空氣污染業排放標準」草案，裏頭內容寫著，高雄空污中的懸浮微粒有36％來自鋼鐵業，硫氧化物有32％、氮氧化物也佔18％。

蘇偉碩說，高雄市政府環保局自己寫說，只要實施新的排放標準，一年立刻可以減少空污總量15％。問題是，高雄市政府因為業者與民間、環團意見不一，直到今天還是沒有公布最新標準。

蘇偉碩進一步指出，根據高雄市政府104年的資料顯示，高雄市空氣污染排放量前五大類別來源，PM2.5第一名是鋼鐵基本工業，占16％；第二名是車行揚塵14％；第三名是大貨車11％；電力業為7％。從污染結構可看出一個基本事實，就是高雄市政府若要減少空污，就是得趕快加嚴鋼鐵業的排放標準。

蘇偉碩更強調，比起空污管制，「製程改善」更有利於空汙的排放。高雄市政府環保局資料就指出，透過鋼鐵業製程的改善，2年後可以減少PM2.5排放678公噸，效果是單純加嚴管制措施的13倍；二氧化物可以減少4614公噸，等於管制措施的5倍效果；氮氧化物部分，也可透過改善製程減少925公噸的排放。

蘇偉碩說，相信陳其邁很清楚，真正能改善污染的作法，是趕快改善鋼鐵業的製程，而非把高雄的空氣品質寄望在三接，這是遠水救不了近火。況且，政府一昧的恐嚇三接不蓋就要多燃燒500萬噸的煤，難道公投過關，就不做電力業排放管制了嗎？就不改善製程了嗎？這一切顯然都是要鼓動投下不同意票的政治動員，汙衊保護藻礁就會犧牲空氣品質。

蘇偉碩也指出，連屏東縣空氣污染防制計畫書也提到，屏東縣空污受境外污染傳輸導致，主要來源推測為中鋼、仁大工業區、大發工業區與林園工業區，這些也都是屏東縣政府自己說的。

蘇偉碩強調，高雄市政府、屏東縣政府明明都說過，空氣污染的元凶是煉鋼業與石化業，結果現在公投來了，就把污染全部誣賴給藻礁，「陳其邁市長，你不要把責任推卸給藻礁，真正造成污染的是你怠於行政；這種栽贓的方式，無法推卸空污繼續殺人的事實與責任。」

蘇偉碩說，從陳其邁所帶領的市府資料顯示，要改善高屏空氣品質的關鍵，其實就在陳其邁手中，只要立刻把從去年迄今沒提出的「高雄市鋼鐵業空氣污染業排放標準」立刻公布，並下令煉鋼業改善製程，1年後空污就會快速減少，「改善空污不需要殺藻礁，相信公衛出身的陳其邁不會不清楚。」