美國知名「話題女王」金卡戴珊（Kim Kardashian），因擁有精緻的五官與凹凸有致的性感身材被媒體封為「翹臀金」，並透過實境秀節目《卡戴珊一家》爆紅，IG吸引超過2.6億人追蹤。近日她雖與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）的復合傳聞被炒得沸沸洋洋，但忙碌的她仍不受影響持續在社群媒體上曬出各種穿搭辣照，甚至還在近日通過法律考試，讓眾人驚呆。

根據外國媒體的報導，今年41歲的金卡戴珊近日通過了一項名為「Baby Bar」一年級法學院學生所考的法律考試，考生必須要在7小時內獲得560分的高分或是達對70%以上的題目才能通過這項測驗。沒想到在第四次的備考期間，金卡戴珊卯足了全力，每天苦讀10小時，並接受4小時的線上授課，每周還得進行模擬考試來確認成績，最後她也通過了試驗，激動的在IG上發文「天哪！我竟然通過了考試，我真的為鏡中的女人感到自豪」。

金卡戴珊在文中透露，自己在過去兩年內曾經歷過3次的考試失敗，但每次她都更加努力，即使在第3次的考試期間不幸感染了新冠肺炎還發著高燒，但最後她仍在第4次的考試中通過，對她來說幾乎是件不可能的任務，也認為已故的律師父親羅伯特卡戴珊也會為她感到驕傲。

事實上，美國動感天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears），先前爭取解除父親傑米的監管權時，金卡戴珊就曾出手表示會替她奪回自由，並積極研究相關的法條打算自己考取律師執照幫助更多人。今年4月金卡戴珊還曾在IG上曬出讀書時的模樣，但當時的她身穿米色米基尼大秀性感好身材，被不少酸民砲轟「根本在作秀」、「考律師只是講講而已」，如今真的通過初階考試也讓酸民們全閉嘴。