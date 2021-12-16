民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，後又扯出網軍李柏璋幫忙發文帶風向，名嘴朱學恒質疑為何只有民進黨立委陳亭妃能倖免於難，陳亭妃今日於網路節目回應，自己也成另類林秉樞案受害者。陳還加碼爆料「台南市長黃偉哲在市長辦公室養網軍。」

李柏璋過去曾擔任前民進黨台北市議員顏聖冠、民進黨台南市議員陳怡珍助理，而陳怡珍是陳亭妃的妹妹，加上李柏璋過去長期一路經營網軍，收錢辦事，不少民進黨台南的黨公職，包括台南市長黃偉哲等人都曾被李柏璋的網軍攻擊，但僅陳亭妃沒事，也引來朱學恒質疑。

陳亭妃表示，林秉樞事件後，現在所有故事編一編，兜一兜，全部都變成跟陳亭妃有關。當初若真的要找李柏璋來搞網軍，做些見不得人的事，陳怡珍就不會聘李柏璋當公費助理。

陳亭妃指出，當時是因為李柏璋是透過朋友介紹，所以才聘用過來幫忙經營臉書，後來又有很多李柏璋是網軍的傳言等等，當時也向李柏璋查證，但李否認。

陳亭妃說，當時黃偉哲那邊也來反映李是網軍還出手攻擊等等，但自己去查了一下，那些罵黃偉哲罵很兇的臉書、PTT帳號，並沒有太多捧自己的言論，絕非外界所說，都罵黃偉哲，狂捧陳亭妃。

陳亭妃表示，台南市議會也曾調查網軍來源，結果後來竟查出網軍頭是在台南市政府市長辦公室，那些人還拼命抹黑台南市議會，黃偉哲還為此道歉，台南地方新聞都報導過。

陳亭妃說，自己也去調查過，在網路上罵陳亭妃的帳號，都在捧黃偉哲。最近也查出，原來抹黑黃偉哲的PTT帳號AirJordan，是台南安平區某位里長的兒子，只是恰巧跟李柏璋都姓李。

陳亭妃表示，要有網軍，得有資源，自己只是立委，怎麼會有資源，資源是市府才有。自己從2018年被抹黑到現在，自己自始自終都沒有網軍，在網路上被指責也無法反駁。但因為李柏璋的爭議太大，所以就請他離開，也已經1年多沒有聯絡。

針對外界批評民進黨養網軍，陳亭妃說，對此自己舉雙手贊成修法處理網軍問題。現在網軍的暗黑手法又轉移到陳亭妃身上，其實自己跟林秉樞根本不認識，又何必幫林秉樞洗白。當時因此質疑陳亭妃、正國會，結果現在查出來都是新潮流的人。

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