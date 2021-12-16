膠原蛋白對於人體很重要，不只能保持皮膚彈性，還可以幫助對抗關節炎，不過研究發現，年齡邁入40歲後，每年將流失1%膠原蛋白，不僅如此，攝取過多糖分，也會影響膠原蛋白合成，不少人會靠膠原蛋白補充劑補充，但營養師表示，最重要的是透過食補調整，因為食物裡還含有其他營養素。

營養師蕭瑋霖在臉書粉專「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」表示，人體將近1/3的蛋白質是膠原蛋白，其中關節軟骨、皮膚組織都含有膠原蛋白，對於提升肌肉量、抗關節炎及皮膚彈性都有幫助，不過，膠原蛋白可能會隨年紀、過多糖分或過度日曬而流失。

以年紀來說，過去研究發現，40歲以上每年流失1%膠原蛋白，再者，人體攝取過多糖分，膠原蛋白纖維會產生鏈結並形成「糖化終產物」（AGEs），影響膠原蛋白的合成；過度日曬也可能會因紫外線而影響膠原蛋白形成；還有許多研究指出，抽菸會影響膠原蛋白形成，增加關節炎機率。

若是想增加膠原蛋白生成，可以靠飲食改善，多吃蛋白質食物，其中低脂的雞肉、魚肉是首選，每天至少兩掌心的肉，或是補充維生素C高的蔬果，促使膠原蛋白形成、幫助傷口癒合，還具抗氧化的作用，而維生素C最高前10名，分別是糯米椒、奇異果、紅心芭樂、珍珠芭樂、黃金奇異果、釋迦、草莓、青椒甜椒、紫色花椰菜或木瓜，每天至少吃兩拳頭大小的份量。

此外，也可以補充礦物質銅，能幫助膠原蛋白製造，多吃堅果或內臟類食物，每天至少一拇指堅果的分量。還有民眾會吃膠原蛋白產品，營養師蕭瑋霖則提醒，市面上的膠原蛋白種類多樣，購買時先參考是否有相關研究能經過胃酸考驗，建議適量補充，不過若想攝取膠原蛋白，靠飲食才是最重要的，畢竟食物還富含其他營養素。