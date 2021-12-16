特斯拉再傳嚴重車禍，上周在巴黎發生特斯拉Model 3計程車衝撞行人的事故，造成1人死亡20人受傷，事後該車行禁止使用Model 3做為計程車，肇事司機供稱是因為車子無故加速才導致車禍，不過法國運輸部周三透露，目前沒有發現任何機械因素，且特斯拉也回應沒有收到相關安全警示。

路透社報導，法國最大計程車公司G7旗下一輛特斯拉計程車發生車禍，等紅燈時暴衝撞上一輛廂型車，再撞上一名自行車騎士，隨後還失控衝撞數名路人，造成1死20傷，計程車當下並沒有營業，而是司機載著家人外出，結果發生意外。

報導指出，肇事司機聲稱是特斯拉無故暴衝，有踩煞車卻停不下來，才導致嚴重事故發生。事後G7也宣布，為配合政府調查，釐清是否人為疏失或機械故障，將暫停旗下司機使用Model 3車輛，並等候進一步調查結果。

法國運輸部周三則表示，特斯拉已告知官方，沒有跡象證明事故是車輛技術故障所造成的，不過仍需要等待司法調查的結果。

事實上，今年8月美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布要調查11起與特斯拉自動駕駛有關的車禍事件，疑似為自動駕駛系統無法準確偵測到前方停放的車輛或物品而導致事故。