柬埔寨入境的本國女子（案16859）近期確診，Ct值僅12，確診隔日，其防疫旅館隔壁房的本國男（案16870）也接續確診，Ct值高達31，與女子的發病日僅間隔1周，指揮中心昨宣布將進行基因定序、環境採檢，釐清是否為旅館內的交互感染。今日指揮中心公布案16859感染的是Delta，接觸者採檢暫無新增陽性個案，另有2人仍在檢驗中。

案16859的4名同住者都是陰性，同樓層12名其他檢疫者有9人陰性，1人陽性（案16870），1人檢驗中。另20名超商接接觸者及員工有19人陰性，1人檢驗中。案16859病毒基因定序確認為Delta，而案16870仍在定序中。

至於日前確診的中研院研究助理案16816，目前匡列的110名居家隔離者全數陰性、36名自主健康管理者都是陰性，337名自我健康監測者有333人陰性，其餘3人經確認後無需列自我健康監測。