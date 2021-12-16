四大公投倒數計時，正反雙方鏖戰激烈，雙方把握最後時間積極宣傳各自立場。國民黨台北市議員徐巧芯今(16日)在臉書透露，有一個好朋友是一名30歲的年輕媽媽，帶著她的女兒在街頭演講，大聲的說「我是一個媽媽，我不想要我的孩子吃到萊克多巴胺的豬肉」。

徐巧芯在臉書指出，這些日子以來對於公投的各種討論，或許會累、會煩，但對抗國家巨獸本來就註定不會輕鬆，身為政治人物，事情不能只挑簡單的做，身為在野黨，不該被執政黨拔掉牙齒豢養，有責任把我們看到的、感受到的、人民期待的，從一滴雨水匯聚成河流，反覆著宣傳代表自我以及眾人的理念，才會看到屬於大家的汪洋大海。

徐巧芯指出，就是因為很難卻很有價值，所以才有人願意賭上一切，才有人在下班以後拖著疲憊的身軀在街頭宣講；她透露，有一個好朋友，一個30歲的年輕媽媽，帶著她的女兒在街頭演講，大聲的說「我是一個媽媽，我不想要我的孩子吃到萊克多巴胺的豬肉」，純粹的語言、堅定的眼神，你們看到了嗎？他們不是政客，他們只是想要安居樂業的一般人，想要給我們的下一代一個更好的未來的普通人。

徐巧芯表示，在路口、市場、戰車上、每一個角落，路上每一個回比「讚」的手勢，都是他們堅持下去的動力，確定了力拚到底的決心，因此她呼籲「四個都同意」，並邀請大家行使公民權，投下神聖的一票。

對此有網友在該篇貼文底下留言，「加油一定過」、「謝謝您那麼努力」、「衝啊、衝啊」、「夠犀利」、「戰將：講的好」。