今年4月葉姓女子到台北市馬偕醫院急診室外，因不滿陳姓女護理師要求她提供身分證字號以進行實名制登記，對陳女辱稱「垃圾鬼」、「Fuck you」等，檢方起訴後，台北地方法院依公然侮辱罪將葉女判罰9000元。可上訴。

62歲的葉女坦承對陳女辱罵，她是因為有酒醉，才會說這些話，但檢方認為葉女辱罵陳女，並有案發當時現場錄影檔案光碟佐證，她辯稱其並未辱罵「fuck you」等情，顯與事實不相符，應不足採，將她起訴。