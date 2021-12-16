婦上醫院不願實名制 罵護理師「垃圾鬼」三字經罰9000元 14:332021/12/16 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年4月葉姓女子到台北市馬偕醫院急診室外，因不滿陳姓女護理師要求她提供身分證字號以進行實名制登記，對陳女辱稱「垃圾鬼」、「Fuck you」等，檢方起訴後，台北地方法院依公然侮辱罪將葉女判罰9000元。可上訴。 62歲的葉女坦承對陳女辱罵，她是因為有酒醉，才會說這些話，但檢方認為葉女辱罵陳女，並有案發當時現場錄影檔案光碟佐證，她辯稱其並未辱罵「fuck you」等情，顯與事實不相符，應不足採，將她起訴。 新北包租公大戶 補稅1,903萬 前妻傳訊誘「想再讓你吃吃」 她連住3天趕不走慘了 #馬偕醫院 #實名制 #婦人抓狂 #罵護理師 #判罰9000元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不滿8歲女兒睡覺尿床 父拿衣架毆打遭判刑且要賠8萬 15:102021/12/15 社會 公開病患個資「便祕10天徒手挖屎」 醫遭肉搜道歉：我不夠成熟 08:562021/12/16 生活 醬油瓜子摻工業鹽 麻豆無良業者判10月 04:102021/12/16 地方新聞 NCC已死 議顏堂只是日常 04:102021/12/16 時論廣場 開卷書摘》三箭齊發化解危機 讓無醫鄉在台灣絕跡 11:302021/12/16 生活 城中城提前開拆 原址建公園附近住戶不滿：只會有更多遊民 11:322021/12/16 生活 陳佩琪批禾馨取巧「生殘劑」不可取 要北市衛生局清查 19:202021/12/15 政治 恐怖！工業鹽醃漬醬油瓜子 黑心業者判10月罰30萬 15:332021/12/15 社會 開卷書摘》哈默爾：科層體制鬆綁 讓員工放膽創新 08:302021/12/16 財經 日籍女師來臺投入日語教育三十載 移民署頒發永久居留證 10:382021/12/16 社會 兒跌斷手強索麥當勞7060萬 消防夫妻辯：數目不大不算威嚇 09:382021/12/15 社會 社會熱門新聞 北市中華路發現疑似爆裂物 防爆人員封鎖現場處理 - 社會 嫩妻天天深夜外出替友餵貓 夫見簡訊「有貓膩」秒罩綠光 - 社會 妻半夜出門到摩鐵「餵貓」 尪活逮偷情證據心碎提告 - 社會 離譜天官！上尉盜刻旅長官印 公文自己批「可」下場出爐 - 社會 神級罕見「操」姓寶寶怎取名？爸媽煩惱10天 爺丟1字秒報戶口 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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