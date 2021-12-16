搶攻肖像經濟商機，知名手搖飲品牌康青龍攜手可愛的日本超人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物，推出魔法幻色杯、可拆洗環保吸管、叉匙餐具組與手機支架等共5種聯名商品外，杯身、封膜通通變成P助與粉紅兔兔各種喝飲料的可愛造型。此外，經典熱銷雙芋系列在粉絲敲碗期待下暖心回歸，12／17起將與可愛的卡娜赫拉的小動物一起帶給消費者最療癒的飲品體驗。

康青龍全新品牌識別今年以三代店店型公開亮相，明亮的配色與滿滿的幾何元素，大膽展現品牌Dare To Be 創意茶飲精神，康青龍預計至2022年底三代店店型可拓展至20家以上。

康青龍今夏二度攜手人氣動漫蠟筆小新，大獲粉絲好評！除帶動整體業績成長三成以上，可拆洗環保吸管、樂享杯、皮標杯套等商品更是人氣最高三品項。今年12月康青龍趁熱掌握聯名商機，與日本超人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物聯名推出繽紫魔法幻色杯、黛綠樂活輕巧杯、櫻粉暖心環保吸管、薰紫自信手機支架與柔青萌趣叉匙組共5款限量聯名商品，軟萌可愛的P助與粉紅兔兔無論是扮裝成俏皮獨角獸、或者邊喝手搖飲邊自信比讚，讓人不禁想要全系列集好集滿。同時紙杯、封膜各有4種不同包裝設計，P助與粉紅兔兔一起分享康青龍備料滿滿的珍珠奶茶或水果滿滿的格雷冰茶，療癒滿足的表情讓人喝完還想再來一杯。

康青龍經典熱銷雙芋系列，在粉絲殷殷期待下暖心回歸。一次推出具醇厚奶香的雙芋奶茶／寶島芋泥奶茶與清爽順口的雙芋鮮奶茶／寶島芋泥鮮奶茶共4種不同品項。主打雙芋奶茶／雙芋鮮奶茶以康青龍人氣小芋圓搭配慢燉熬煮出綿密口感的芋泥，一次提供Q彈有嚼勁與綿密濃厚兩種口感。小芋圓原料採用在地大甲芋頭、台中沙鹿地瓜新鮮製作，先蒸至鬆軟生香，再製作成一顆顆飽滿芋圓，每口咬下去都散發出芋頭與地瓜的香氣，帶來滿滿幸福感！康青龍雙芋系列12／17起與卡娜赫拉的小動物聯名同步開賣，建議售價55元起。

繼二代店結合台灣在地好茶與日式風格後，康青龍品牌識別以TRiZZO康青龍再升級，TRiZZO包含三重含意，Tri這個字首代表三，加上Zone，以英文表達了康青龍來自永康街、青田街、龍泉街的地理特徵，表達了品牌邁向國際化的精神；另外Tri也有多的象徵，說明康青龍將帶來更豐富的創意茶飲。最後TRiZZO的發音近似於青龍，以中英文強化品牌印象。透過多元明亮的色彩、創意豐富的幾何圖形、個性化的空間設計，大膽表現Dare To Be的原創精神。三代店內更設置個性打卡點，期待透過創意茶飲，啟發消費者對生活的各種想像。針對既有的茶壺logo，精簡了整體的線條設計，並且結合TRiZZO的T字造型，看起來更現代簡約，賦予康青龍更年輕活潑的形象。同時康青龍也調整銷售品項，為消費者提供更多元的口感與創意想像。目前內科瑞光店、彰化永安店已採用三代店店型，年底還有板橋正隆店即將開幕，預計2022年可拓展20家以上。