文化古城台南，最讓多數人津津樂道的是美食與古蹟，然而有山、有海、有平原、又是農業大縣的台南，最新推出以豐沛的農特產結合美食、文創與在地特色的休閒農業，亦是非常值得各地旅人再三深度體驗與品味。

食當季、吃在地，最經濟且最美味。如果想品嚐這些當令的美食就必須跟著節氣走，任何季節都有值得品嚐的美食與美景。台南休閒農業發展協會鄭慶凰表示：旅行是放鬆心情的良方之一，如果想遠離都市與山親近，推薦來台南走走，這裡有足夠同時容納三組不同單位舉辦營火晚會，適合團體、親子活動的走馬瀨農場、充滿梅子創意料理特色餐廳的梅嶺休閒農業區，以及泡一下便能舒壓身心的龜丹溫泉或是位於台南新化的「大坑休閒農場」，都是無需花大錢就能享受滿滿大自然芬多精的與滿足味蕾需求的山線遊程。

台南走馬瀨農場，佔地非常廣(全台第二大農場)可以同時容納三組不同單位舉辦營火晚會，適合團體、親子踏青。(攝影王雅芬)

不論你從哪兒來到龜丹溫泉，忙碌了一天之後，若能泡一下能自行調節溫度的個人足湯，真是一種享受。(攝影王雅芬)

此外，台南休農協會還與台灣觀巴協會合作，不論北、中台灣或是東台灣來的旅客只要事先預約，搭高鐵或火車抵達台南站之後都可以很方便的走訪台南的山、海與平原。不論從那一個地方出發台南其實都很近，只要有1-3天或一周的時間，絕對是一趟讓七竅念念不忘的假期。

大坑休閒農場，除了吃美食、吸收芬多精、山訓之外，也提供多間風情萬種的歐式木屋住宿。(攝影王雅芬)

在大坑農場與一位台南應用科大畢業，不到30歲的台南在地小姑娘蔡佳芸，聊起人生的夢想與對家鄉的向心力，她說：自己是家裡的小妹，求學時一直希望能離開台南到外地，卻仍然考入台南的學校，甚至畢業後選擇留在家鄉大坑跟家人一起經營農場。原來大坑休閒農場是一處由三代同堂共同經營的農場，蔡家阿公阿嬤在這塊山坡地種竹筍、種蔬果、養雞，直到第二代蔡爸蔡媽接手後開始從事畜牧業，並轉型為休閒農場及加入第三代的三個女兒的創意，一起添薪加火，農場因此閃閃發光。

大坑農場有四代人對家的情感，藉由工作的互動將全家人的心緊密的扣在一起的那種傳承與使命(右1蔡小妹、右2蔡爸、右3蔡媽、右4蔡家三代大姊)。(攝影王雅芬)

任何季節來到大坑農場，餐桌上所見的雞肉、蔬果都是自家生產當季的食材，一磚一瓦、一菜一果都寫滿胼手胝足的故事，還有「藉由工作的互動將全家人的心緊密的扣在一起的那種傳承與使命」，加了愛烹煮的菜餚吃起來果然特別香甜。蔡家小妹表示，曾有客人反應農場裡的環山步道坡度好陡，不怎麼好走，她說：斜坡道上用的每根枕木，都是爸爸一根一根背上山的，能想像背上巨重的枕木後，如何在一路都是陡坡的山間行走？有機會走一趟用愛鋪陳的大坑環山步道，眼睛會潮溼但心卻覺得特別溫暖。這裡有超大的停車場，開車來不用擔心停車問題，但有小黑蚊、要記得帶防蚊液，走過一條蔡爸爸當初為嫁女兒而佈置的紫藤長廊坡道，來此地的任何一位旅人就開始享受一趟有家味道的溫馨美好之旅。

紫藤長廊坡道，是蔡爸爸初為了嫁女兒而佈置的花廊。(攝影王雅芬)

農場不在大有心則處處是寶，台南休農產業的經營者都是以蜜蜂釀蜜不為己食，利己又利他的精神為出發點，一代傳一代去經營，且各有各的特色。例如：龜丹溫泉除了泡湯、泡足，還利用排放的溫泉水所種植的蔬果特別香甜；梅嶺的揚梅吐氣，製梅外還研發一道道創意梅子餐，透過不同層次的酸梅加入菜餚裡，開味又健康，吃完口齒留香。也因為台南的休農們覺得與其單打獨鬥，不如團結在一起共創、共贏，才成就了無可替代的好吃、好玩又知性的台南山、海、平原休農之旅。冬季正適合踏青、品嚐美食，準備好了嗎？我們一起朝台南休農出發。

龜丹溫泉使用純天然的山溫泉水，每個溫泉池溫度都不同，輕易就能讓身心舒壓。(攝影王雅芬)

不同年份醃製的梅子，其顏色也不同。(由右到左為99年107年108年製作) (攝影王雅芬)

有意前往者，可參考台南市政府觀光旅遊局「跟著節氣玩南農」網頁：