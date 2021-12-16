在今年11月初NFL場外出現選手酒駕撞死人事件，拉斯維加斯突擊者隊外接手羅格斯(Henry Ruggs III)害了一名23歲女子和她的寵物狗命喪天涯，當時羅格斯開車狂飆156英哩(約時速251公里)徹底失控，撞到女子提娜(Tina Tintor)的車，後者坐駕當場起火，據傳羅格斯恐面臨50年牢獄之災。

Horrifying Details Emerge From Crash Involving Henry Ruggs III. This guy made no attempt to help the lady he struck as she burned alive but he did get defiant and combative with the cops. 50 years? They should bury him under the prison. Bad person. https://t.co/0S4aTpJRrb — Yosemite Sam71 (@yosemite_sam71) December 15, 2021

當時羅格斯開車在拉斯維加斯大道，以極高速行駛從後方撞上提娜，更可怕的是羅格斯所測出血液酒精濃度達0.16%，比內華達州法定上限高出2倍，而251公里高速則完全超過當地限制的72公里，由於撞擊力道過大，提娜車油箱破裂，最後法醫判定死因為吸入性嗆傷，她的右側肋骨、左前臂、胸口也都受傷。

而羅格斯罪狀還沒完，警方稱他車內還持有一把上膛手槍，可見他完全無視法律規定，罪大惡極，羅格斯誇張行徑恐讓他坐50年的牢。另外據外媒報導，羅格斯在事故發生幾天後獲得保釋，但一隻腳被強制包上GPS、另一隻則裝著酒精監測裝置，並在嚴格條件下被軟禁，接受每天四次酒精檢查，以防再做出可怕行為。

接著若有關他的指控都被判有罪，就會面臨50年監禁，真的令人唏噓。羅格斯2020年才被突擊者以首輪選進，年僅22歲，原本有大好前程，本季他為球隊出賽7場，有24次接球，跑了469碼與2次達陣成功，平均接球碼數19.5碼，在至少20次的外接手中排名第2，幾乎是未來之星，但年紀輕輕犯下滔天大罪，完全毀掉生涯。

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