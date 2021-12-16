在今年11月初NFL場外出現選手酒駕撞死人事件，拉斯維加斯突擊者隊外接手羅格斯(Henry Ruggs III)害了一名23歲女子和她的寵物狗命喪天涯，當時羅格斯開車狂飆156英哩(約時速251公里)徹底失控，撞到女子提娜(Tina Tintor)的車，後者坐駕當場起火，據傳羅格斯恐面臨50年牢獄之災。
當時羅格斯開車在拉斯維加斯大道，以極高速行駛從後方撞上提娜，更可怕的是羅格斯所測出血液酒精濃度達0.16%，比內華達州法定上限高出2倍，而251公里高速則完全超過當地限制的72公里，由於撞擊力道過大，提娜車油箱破裂，最後法醫判定死因為吸入性嗆傷，她的右側肋骨、左前臂、胸口也都受傷。
而羅格斯罪狀還沒完，警方稱他車內還持有一把上膛手槍，可見他完全無視法律規定，罪大惡極，羅格斯誇張行徑恐讓他坐50年的牢。另外據外媒報導，羅格斯在事故發生幾天後獲得保釋，但一隻腳被強制包上GPS、另一隻則裝著酒精監測裝置，並在嚴格條件下被軟禁，接受每天四次酒精檢查，以防再做出可怕行為。
接著若有關他的指控都被判有罪，就會面臨50年監禁，真的令人唏噓。羅格斯2020年才被突擊者以首輪選進，年僅22歲，原本有大好前程，本季他為球隊出賽7場，有24次接球，跑了469碼與2次達陣成功，平均接球碼數19.5碼，在至少20次的外接手中排名第2，幾乎是未來之星，但年紀輕輕犯下滔天大罪，完全毀掉生涯。
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