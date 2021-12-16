炎亞綸（左四）今與台南市長黃偉哲（右三）於南紡購物中心一起公布耶誕跨年演唱會最終版藝人名單。(曹婷婷攝)

台南市政府今天公布壓軸跨年演唱會卡司，邀來林宥嘉、炎亞綸、周興哲等天王級偶像陪台南民眾跨年；其中，林宥嘉更把唯一一場跨年獻給台南。市長黃偉哲今天也帶一疊發票捐給創世基金會，他說，演唱會也發起「大額發票抽房子，小額發票做公益」，邀全民來台南看演唱會，不只抽大獎還能做公益。

獲得今年第56屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人的炎亞綸，今日也專程現身與黃偉哲一起宣布跨年堅強卡司陣容，炎亞綸謙稱是綠葉，黃偉哲當場回以「那我不就成了泥土？」逗樂大家。炎亞綸也預告，此次跨年會以樂團形式演出「男團時光機」，陪歌迷回味男團的歷程。

黃偉哲表示，此次演唱會系列將與創世基金會合作發起「大額發票抽房子、小額發票做公益」慈善活動，鼓勵大家來看演唱會時，也把不能參加台南購物節抽獎的100元以下小額或外縣市發票帶來捐贈，「每人捐贈5張，3場演唱會就能募集百萬張發票」。黃偉哲當場掏出發票捐贈，炎亞綸還湊上前假裝檢查「從發票就知道市長去哪、都買了什麼。」

台南市政府耶誕跨年系列活動連辦3場演唱會，12月19日在南瀛綠都心公園舉辦「原聲草地音樂會」，由動力火車、Matzka、戴愛玲打頭陣，搭配台南媳婦張秀卿、跨界創作歌手劉昊和在地足魯樂團；25日由丹尼斯主持，邀請嘻哈天團頑童MJ116、金曲歌后徐佳瑩、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤等偶像藝人。

壓軸的31日跨年夜由徐凱希和吳建恆主持，請來人氣天王林宥嘉、炎亞綸、周興哲，搭配金曲歌后艾怡良、閻奕格、李友廷、高爾宣、婁峻碩、？te壞特、Karencici、許含光、大支、B.T.O.D等多達13組藝人，陪大家嗨一整晚。