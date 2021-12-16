疫情帶動宅娛樂發酵，OTT線上串流影音娛樂需求大增，遠傳friDay影音2021全年收看人口大幅成長七成，線上付費會員成長1.7倍，繳出亮眼成績單。

遠傳friDay影音觀察，居家防疫政策也改變觀影習慣，雖行動裝置仍是觀影主流，但平板裝置的使用人數較去年同期大幅成長1.6倍，大螢幕播放人數也成長1.3倍。

韓國影視作品在全球大放異彩，更席捲遠傳friDay影音各大收視熱門榜，超高討論度韓劇《哲仁王后》勇奪全平台不分類收視總冠軍，月月獨家劇更助攻韓劇熱度年增逾1.5倍，整體戲劇收視人口更首度超越電影。

遠傳friDay影音12月份起獨家內容除好萊塢院線強檔《猛毒2：血蜘蛛》、《殺手保鑣2》登場，獨家韓劇《某一天》也熱烈上映。

遠傳friDay影音也公布2021年度收視熱門榜，總收視排行榜前五名幾全被韓流影視包辦，收視冠軍由上映以來就熱論不墜的獨家韓劇《哲仁王后》奪得，其他二到四名依序為韓國熱門實綜《Running Man》、獨家韓劇《模範計程車》、獨家韓劇《女神降臨》。台灣原創自製實綜《極島冒險 溜浪玖壹壹》奪下第五，是唯一非韓國影視作品節目。

遠傳friDay影音2021年積極搶攻日、韓劇市場，每月推獨家戲劇，帶動戲劇收視人次大幅成長翻倍，首度超越電影收視人口，其中韓劇熱度超高，年度韓劇前10名收視人口，較去年成長逾1.55倍，話題火熱的《哲仁王后》不僅奪下韓劇收視冠軍，收視人口更創平台歷史新高，比去年冠軍《浪漫醫生金師傅2》還多上1.5倍。

奪下韓劇收視榜第二名《模範計程車》，第三名同是由熱門網漫改編的《女神降臨》。

台灣日劇迷也不少，月月推獨家、卡司堅強日劇加持下，今年遠傳friDay影音日劇收視也成長3成，其中「國民老婆」新垣結衣主演、星野源助演的爆紅日劇《月薪嬌妻特別篇》奪下年度日劇排行榜冠軍，其次則是獨家日劇《大豆田永久子與三個前夫》，第三名是《天國與地獄》。

過去最受用戶喜愛的電影類，因新冠肺炎疫情打亂全球各大影業規劃，強勢好萊塢電影紛推遲上映，讓韓國影業趁機發光發亮，今年年度三大熱門電影中，前兩名都是韓國電影，第一名為《盜墓同盟》；其次為《永生戰》，這兩年超夯動漫鬼滅之刃推出的電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》則佔第三名。

台灣觀眾對韓流喜愛熱度不減，遠傳friDay影音順勢引進更多韓國知名實境綜藝節目，包含韓國綜藝天王劉在錫的熱門節目《玩什麼好呢?》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《第六感2》，以及在網路討論度高的《尹STAY》、《機智山村生活》、《兩天一夜第四季》、《我獨自生活》等，加上12月11日跨國獨家直播韓國音樂界最大盛事《2021 MAMA》，帶動當日新註冊會員數成長3.3倍，並創下平台百萬收視流量紀錄，帶動全年綜藝類收視人口成長逾2.5倍。

年度綜藝排行榜第一名則由韓國長青綜藝節目《Running Man》拿下，堪稱收視保證，其次為獨家的台灣自製原創實綜《極島冒險 溜浪玖壹壹》，第三名則為為韓國知名羅PD所製作的綜藝節目《尹STAY》以經營homestay民宿向外國人推廣韓國文化。

動漫類影片在今年也成長逾6成，年度動漫排行榜第一名由今年最夯的《PUI PUI天竺鼠車車》拿下，每一集僅短短一分鐘，但有著可愛外型的天竺鼠車車，普推出就造成轟動，並打破年齡藩籬，形成大人、小朋友圈的熱門討論作品，第二名為熱潮延燒不斷的的漫改作品《咒術迴戰》、第三名則是漫畫與動畫都很暢銷的經典作品《進擊的巨人Final Season》。

遠傳friDay影音後續強片與獨家戲劇也不間斷，尤其沉寂大半年的好萊塢電影，12月起強勢接棒上場，一連推出多部院線強檔續集大作，包含《猛毒2：血蜘蛛》湯姆哈迪主演《猛毒》續集，猛毒最強對手「血蜘蛛」暴虐登場，億萬票房《殺手保鑣》系列續集《殺手保鑣2》，《脫稿玩家》、《叢林奇航》等強檔電影。

強檔戲劇部分，12月份新跟播韓劇《我的魯蛇舅舅》、《衣袖紅鑲邊》堪稱近期戲劇大黑馬，獨家韓劇《某一天》。元月則有獨家韓劇《Ghost Doctor》。