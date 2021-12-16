台灣1218公投最後兩天，國民黨主席朱立倫16日率領車隊遊行台南市掃街，比出「4」的手勢，宣講公投「4個都同意，台灣更美麗」，稱為人民拚到最後一秒都不會放棄。不少民眾路邊揮舞國旗熱情回應。

國民黨主席朱立倫（白衣者）率領黨工職站在車上宣傳公投4個都同意。（程炳璋攝）