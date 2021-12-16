1218公投》公投倒數2天 朱立倫：為人民發聲最後一秒都不放棄 14:492021/12/16 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫（左左二）比出「4」的手勢，宣講公投要4個都同意，台灣更美麗。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣1218公投最後兩天，國民黨主席朱立倫16日率領車隊遊行台南市掃街，比出「4」的手勢，宣講公投「4個都同意，台灣更美麗」，稱為人民拚到最後一秒都不會放棄。不少民眾路邊揮舞國旗熱情回應。 國民黨主席朱立倫（白衣者）率領黨工職站在車上宣傳公投4個都同意。（程炳璋攝） 1218公投》宣傳車從屏東出發 朱立倫談論侯友宜恐成「破口」一事 1218公投》核四重啟不容拖延 馬英九：世界不會等我們 #公投 #朱立倫 #國民黨 #4個同意 #台南 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》倒數2天！ 徐巧芯曝年輕媽媽不忍了喊出真心話 14:392021/12/16 政治 1218公投》綠喊高雄要拿下全國最高票 朱立倫怒斥：一黨之私對抗全民 11:332021/12/16 政治 1218公投》藍綠動員催票 徐榛蔚、傅崐萁下鄉宣講 范雲車隊掃街 12:122021/12/16 政治 1218公投》傅崐萁臉書點名鄭文燦 不敢挺身反抗中央 13:002021/12/16 政治 1218公投》對藻礁表態 侯孝賢：我投同意票 12:352021/12/16 政治 1218公投》民進黨高雄巿黨部推4個催票行動 力拚不同意最高票 10:492021/12/16 政治 1218公投》聽到朋友「這句話」 藍美女議員吐真言：說不焦慮是騙人 14:182021/12/16 政治 1218公投》恢復核四重啟 前行政院長：核能是台灣能源的脊椎 11:222021/12/16 政治 1218公投》變調成藍綠「支持度檢查」 黃暐瀚批民進黨一招很荒謬 10:502021/12/16 政治 1218公投》郭國文率「三口組」議員參選人掃街 衝刺宣傳四個不同意 11:372021/12/16 政治 1218公投》馬英九攜手歷任閣揆舉辦記者會 宣示支持重啟核四 12:552021/12/16 政治 政治熱門新聞 1218公投》李艷秋爆蔡政府民調大翻轉原因 郭正亮追加一句「重話」 - 政治 1218公投》侯友宜表態後 林佳新：我看懂了 12字喊話藍軍支持者 - 政治 1218公投》倒數2天！4大案「支持度」即時民調曝光 - 政治 1218公投》民進黨「催票獎勵辦法」曝光 黃暐瀚預測公投結果太驚人 - 政治 1218公投》還不知公投在幹嘛？藥師曝「超精簡神解」讓人秒懂 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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