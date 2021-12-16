徐佳瑩19日舉辦線上演唱會。（KKLIVE提供）

徐佳瑩將於19日舉辦「LALA HSU 2021 線上演唱會」，隔天過生日的她預告當天演出結束，將會在直播平台KKTIX Live的聊天室和大家敘舊聊天，提前許下今年的生日願望，希望能早日與大家相會！這次徐佳瑩的演出絲毫不受距離與形式的影響，她時而細膩、時而炸裂的能量同樣極具感染力，螢幕前的聽眾只要戴上耳機、搭配攝影機的近身視角切換，就能享受毫無死角的觀看體驗，彷彿置身實體演唱會的搖滾區。

隔了這麼久沒有見到歌迷，徐佳瑩把握住機會把新歌舊歌都複習了一遍，而上個月甫發行的新單曲〈以上皆非〉更於這次演出中首唱，這首歌道盡她12年歌手生涯以來的掙扎與心得總和，隨著她蛻變成更豐富的自己，副歌段落能量將一口氣爆發；製作這場線上演唱會的時候徐佳瑩也意識到，在這場沒有觀眾的盛宴裡原本她以為會更自在，但實際上在唱的時候才發現台下的聽眾也是現場演出很重要的一部分、越唱她越是想念大家可以一起在現場感受音樂的時刻。演唱會購票請洽KKTIX。