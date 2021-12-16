桃園市棒球隊頻傳捷報，平鎮高中榮獲青棒史上首度黑豹旗三連霸，桃園少棒聯隊重返台彩威力盃冠軍榮耀，另平鎮高中鋁棒、大溪高中、新明國中及大勇國小也在近期比賽中有優異表現，市長鄭文燦16日表揚這些優秀選手，鼓勵他們在棒球路上更上一層樓。

有「台灣甲子園」之稱的黑豹旗全國高中棒球大賽，今年共有192支隊伍參賽，平鎮高中以全勝之姿挺進冠軍戰對上穀保家商，兩隊連續第5年對決，激戰至7局仍5比5平手，平鎮高中曾子祐在7局下半敲出安打，靠著短打推進二壘，他更靠盜三壘造穀保家商出現失誤而跑回本壘，平鎮高中終場以6比5拿下冠軍，除完成三連霸外，也是黑豹旗舉辦9屆以來隊史的第6冠。

台彩威力盃全國少棒賽則以縣市為單位參賽，冠軍獎金高達100萬元，今年有20個縣市參賽，由龜山、仁善、中平及大勇國小選手組成桃園少棒聯隊，以6戰全勝之姿勇奪冠軍，這也是桃園拿下的第5冠，加上2屆獲得亞軍，桃園聯隊累積獲得600萬元獎金是全國之冠。

鄭文燦表示，台彩盃桃園少棒聯隊每年組隊都展現本市基層教練的團結力，除了集結4所學校優秀選手外，教練團也是由4校教練組成，每日教練團共同研議作戰策略，同心協力為桃園爭光。而黑豹旗也是民眾高度關注的比賽，參賽隊伍非常多，平鎮高中連年都有好成績，也是唯一有連霸紀錄的球隊，教練和球員共同努力之下辛苦沒有白費。