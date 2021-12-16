先前市場持觀望態度，但隨著訊息陸續被消化後，景氣回溫態勢不變，且市場對於收益資產的需求仍在，凸顯發行機構基本面穩健、又具有息收優勢的特別股，仍可望吸引資金配置，中長期表現仍不看淡，穩健布局不妨適度配置，兼顧收益、機會與波動管理。

投信法人表示，新型變種病毒Omicron的出現，牽動全球疫情發展，儘管各國對於疫情防範已有經驗，且全球疫苗覆蓋率也持續提升，各界初步評估新變種病毒對經濟活動的影響料有限，但仍舊為市場帶來些許不確定性，增添金融市場波動，特別股近期亦呈現區間波動態勢。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，從產業角度來看，美國銀行業在獲利以與信平面上明顯改善，受惠於景氣復甦、準備金釋放、手續費收入以及投資報酬增長等因素，美國大型銀行的獲利表現已連續四季優於預期，未來在息收增加、信貸損失減少下，銀行業盈餘仍有提升空間可期。此外，今年來由於資金取得相對容易且成本低廉，也促使企業現金流改善、信用評等屢被上調，如此也對其發行之特別股表現提供支撐。

邱郁茹認為，就資金面來看，先前在9、10月美債利率彈升一度壓抑特別股的需求，不過隨著美國企業財報表現亮眼，及市場反應聯準會升息預期後，資金再度回流基本面與評價面雙雙具備優勢的特別股ETF，資金動能回穩。特別股在產業基本面改善並穩定，且又享有高息與波動低的特性，仍可望持續吸引訴求穩健收益的資金配置，標的選擇仍相對看好美國大型金融機構所發行的特別股表現。