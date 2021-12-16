土銀今日舉辦公益信託公開捐贈儀式及信託2.0多元創新成果發表會。金管會自105年舉辦為期5年（105~109年）高齡者及身心障礙者安養信託業務評鑑，土銀已連續5年榮獲評鑑績效優良銀行佳績之外，為感謝委託人110年度捐贈公益信託總金額達新臺幣2950萬元的善行，並展現土銀發展多元創新信託的決心，特於12月16日於總行舉辦公益信託公開捐贈儀式暨信託2.0多元創新信託成果發表。

該活動由董事長謝娟娟及總經理何英明頒贈感謝獎座予委託人代表，並邀請內政部次長花敬群致辭，並續與「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全聯會」就社會宅包租代管進行合作備忘錄簽約儀式。

土銀指出，已將公益安養信託列為重點發展業務，自105年度起，以「公益信託」連結「高齡者安養信託」及「身心障礙者財產信託」方式，與縣市政府合作開創辦理「社會福利公益安養信託」，短短5年期間已承做38件，地區遍及18個縣市。

土銀長期以來致力推展信託業務，於不動產信託及證券化業務均居業界龍頭地位，近年來配合金管會推動「信託2.0計畫」，以信託為核心引擎，打造創新多元信託產品。本年度已陸續開辦「社會宅樂齡託租養老信託」、「樂齡安居信託整合服務」、「樂齡保全安養信託」、「預開式安養信託」、「異業結盟安養信託」等信託2.0多元創新安養信託服務，其中「社會宅樂齡託租養老信託」，即是土銀配合政府推動社會住宅政策，將信託2.0異業結盟導入社會住宅包租代管3.0計畫，開創多元創新安養信託，落實政府居住正義政策及促進租賃市場發展的具體成果。

為因應我國經濟情勢與社會型態轉變，土銀表示，已投入相當資源及培育信託專業人才，並配合金管會「信託2.0計畫」，對內以信託為核心引擎整合內部資源發展創新多元商品與服務；對外以專業分工跨業結盟合作發展全方位信託業務，積極拓展信託新市場及開發新產品。