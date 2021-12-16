為協助取得永久居留資格的外國人申請工作許可，勞動部提供多元申辦管道，符合資格的外國人除可選擇臨櫃或郵寄方式申辦個人工作許可外，亦可以透過網路線上申辦方式提出申請，即可迅速取得工作許可，在我國合法工作，快速又方便。

勞動部表示，依就業服務法規定，取得永久居留資格的外國人，可以申請個人工作許可，毋須經由雇主提出申請，即可合法在我國從事工作。外國人可依個人需求選擇申請方式，有即時取得工作許可的需求者，可以備妥申請文件至勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心（台北市中正區中華路1段39號10樓）現場申辦，如資格符合且文件齊備，1小時內即可現場取得個人工作許可；另外，外國人也可採郵寄方式送件申請，或透過「移工申請案件網路線上申辦系統」採線上送件方式提出申請。另外特別提醒，欲使用線上送件申辦者，另須備妥「外來人口自然人憑證」，透過讀卡機確認身分，才可線上送件申請。

勞動部說明，符合資格的外國人申請個人工作許可，須備妥下列文件：（1）申請書（可至勞動部勞動力發展署網站（https://www.wda.gov.tw）下載）（2）護照影本（3）永久居留證正反面影本（4）繳納審查費新臺幣100元收據正本，即可提出申請。

勞動部表示，外國人在我國從事工作，應依就業服務法相關規定辦理。持有勞動部核發之個人工作許可者，如有相關資料異動，可填寫申請書並檢附應備文件，向勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心申請更新工作許可。如有其他申辦個人工作許可相關問題，可電洽勞動部電話服務中心（電話：02-8995-6000），或至勞動部勞動力發展署網站（https://www.wda.gov.tw）查詢。