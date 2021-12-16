台股在美股收高及台積電(2330)填息帶動下，指數開高走高，終場以17785.74點作收，上漲125.64點，漲幅0.71％，成交金額3116.46億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，聯準會宣布明年元月起每月縮減購債（Taper）的金額擴大至300億美元，代表貨幣寬鬆政策（QE）明年3月就會提早退場。此次Fed在會後聲明中已經把通膨只是「暫時性」的這個措詞刪除，因此，會議仍是維持先前寬鬆退場，股市短線雖然營造利空出盡，但就長線來看，後續資金動能是不足。

美元近期再度回到月線之上，亞幣出現回檔，台幣近期表現相對弱勢，資金面不利台股；法人態度上也是呈現多空分歧，外資近期在現貨市場出現賣超，期貨未平倉空單也維持在高檔，但本土投信在集中市場也開始出現買超，櫃買市場也出現回補，政府基金在指數整理之際出現加碼，整體法人呈現土洋對作。

不過，由於外資賣盤力道大，在外資未翻多前加上近期台幣弱勢，且從技術指標來看，日KD指標仍未轉強，大盤短線反彈要攻高的機會不大，但從投信出現明顯回補來看，年底投信作帳題材應該可以注意。

櫃買指數今天一路走強，收在232.69點，上漲3.5點，漲幅1.53％，成交金額1207.08億元。