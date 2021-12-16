392劑莫德納打實驗動物 陳時中證實這單位收了

中央流行疫情指揮中心昨證實，有392劑屆效莫德納疫苗提供給學術單位做動物實驗。疫情指揮中心指揮官陳時中今天再透露，該學術單位是國衛院。

陳時中強調，疫苗到期前都盡量予以調配，全國各地都非常努力來幫忙，最後花蓮在傍晚送來，剛好前一天國衛院有要求提供他們可以用的疫苗，給動物做實驗，我們那時候答應，就把最後這些392劑疫苗提供給國衛院。

至於該批疫苗是用於哪種動物？陳時中表示「我可能要再問國衛院」，這段時間可能要做一些疫苗相關的動物實驗，都有它的必要性。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎今天接受廣播節目專訪指出，明年加購的2000萬劑疫苗太多，一定會銷毀一堆，但寧可銷毀，也不要讓有需要的人打不到。

陳時中對此回應，明年2000萬劑疫苗都會足夠打，到時候當然有可能沒辦法使用完，會考慮援外或各種方式來用，但這都還早，明年疫情如何都還很難作研判，總是要先做準備。