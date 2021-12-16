中華職棒中信兄弟剛得總冠軍，專屬啦啦隊「熱情姊妹」（Passion Sisters）關注度水漲船高，其中又以「峮峮」（吳函峮）深獲球迷歡迎，甚至被日媒譽為「台灣第一啦啦隊美少女」。常和粉絲搏感情的峮峮今(16)日曬出一張床照，懷中驚見高顏值「床伴」露臉，兩眼無辜被峮峮「抱緊處理」，讓粉絲直呼可愛又羨慕。

日前有一段時間天氣很冷，峮峮曾在IG說「只想賴在床上、躲在被窩裡」，然而床上可不只峮峮，還有一隻可愛的灰色貓咪同樣睡眼惺忪，慵懶挨在峮峮身邊當陪睡床伴。峮峮的貓咪床伴今(16)日再度於IG登場，峮峮慵懶躺在床上露出雙眼，把貓咪抱緊窩在懷裡，只露出一顆可愛的大頭，一人一貓互相依偎，超有愛的畫面讓粉絲的心跟著融化。

粉絲見到峮峮這張抱緊緊的「床照」紛呼可愛：「好可愛」、「太可愛了吧…我說貓咪」、「跟妳越看越像」、「喜歡峮峮」、「女神」、「兩雙明亮眼睛」；也有人羨慕峮峮懷裡的貓可以一親芳澤，「喵喵你這無奈表情，知道有多少人羨慕你嗎」，留言串蓋起愛心樓。

啦啦隊女神峮峮不僅甜美可人，身材也很棒，火辣身材將中信兄弟球衣撐爆，曾讓球迷狂推那句名言：「我的眼中只有"兄弟"！」。峮峮可愛不做作深受粉絲喜愛，社群平台上常可見嘟嘴、吐舌頭、眨眼等萌樣，電暈大票粉絲。

（影片來源取自《即新聞》若有移除請見諒）

峮峮在IG已有超過81萬人追蹤，臉書也累積近65萬粉絲，人氣扶搖直上；近期她也在綜藝節目《飢餓遊戲》相當活躍，騎鐵馬騎到腿軟的模樣讓粉絲直喊要護花。峮峮曾與已故藝人「小鬼」黃鴻升交往，小鬼猝逝後她曾哭喊「我只想要你」，如今事過境遷超過一年，「恢單」重拾陽光笑容的峮峮，未來感情動向也受到外界關注。