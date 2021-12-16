張男除未領臨時通行證，即行駛於一般道路外，還酒後駕駛推高機，罰單再加1張。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

喝酒不能開車外，開堆高機也不能喝酒，霧峰警分局成功派出所員警，日前發現一輛堆高機，違法行駛於大里區成功路，經上前攔查，赫然發現48歲張姓駕駛還酒駕，馬上依法開單，處3萬元以上12萬元以下罰鍰、查扣該部堆高機。

霧峰區中正路，今年10月份，才發生一件堆高機因違規於道路作業，2名年輕人，不慎撞上堆高機的牙叉，導致死亡慘劇，但仍有少數堆高機駕駛，仍心存僥倖，違規行駛於道路上。

霧峰分局成功派出所員警，日前執行交通稽查勤務時，發現一輛堆高機，違規行駛於大里區成功路上，於是上前取締，赫然發現年約48歲的張姓駕駛，還全身散發酒味，經酒測值達0.18mg／L，警方立即開出罰單，將處三萬元以上十二萬元以下罰鍰，並查扣該部堆高機。

警方也發現張男已於102年駕駛堆高機酒駕肇事，並被依公共危險罪及過失傷害罪移送法辦，沒想到此次仍未記取教訓，又再次違反酒駕規定。

霧峰分局成功派出所長黃秉鈞指出，堆高機屬於動力機械，如未依規定請領臨時通行證，即行駛於道路上，將對所有人或駕駛人開罰3千元以上9千元以下罰鍰，並禁止其行駛。此次張男除酒駕罰鍰外，還要加上未領臨時通行證罰鍰。

黃秉鈞接著指出，駕駛堆高機等動力機械，行駛於道路上，需遵守汽車行駛規定，如有違反將依道路交通管理處罰條例規定處罰。呼籲堆高機駕駛及業者應依法申請臨時通行證，並遵守汽車行駛規定，勿存僥倖心態，以免危害交通安全與秩序。

霧峰分局長李建興表示「遵守路權、你我安全」，同時呼籲所有駕駛人飲酒後千萬不要抱持僥倖心態，一時疏忽往往帶來不可挽回的痛苦。警方會持續強力執法，守護市民的安全。

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