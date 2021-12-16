43歲白姓男子認為周男罔顧兄弟情誼在外造謠，今年8月14日深夜11點與周等3人相約北市南港區東新街談判，過程雙方爆發口角，白男亮槍對著周男女友胸口，示意不要多說話，一旁蔡男稱「收起來，太多人不好看」，陳女二度替男友辯駁，白不滿遭插話，再次舉槍並擊發，子彈貫穿陳女胸部，流彈波及無辜的蔡男，經送醫治療，2人均沒生命危險，士林地檢署依殺人未遂等罪起訴白男。

白男聽聞周男說他偷東西，辦理車貸超收利息，白不滿遭挑撥，攜帶改造手槍前往談判，雙方約在東新街一處麵攤前見面，談話中白男亮槍示意好好說話，並抵住陳女胸口，一旁蔡男幫忙緩頰「人多不好看」，陳女又說「我男友怎麼可能說這些話」，再次激怒白男，隨即被開槍打中胸口，子彈波及一旁蔡男。

陳女胸腹槍傷、氣血胸，子彈貫穿後，打傷站在旁邊蔡男右上臂，警方到場逮捕白男，起出手槍、子彈4顆、尖刀，白男承認持槍朝陳女胸部擊發，檢察官認為白男持有槍彈、殺人未遂，一行為觸犯3罪，從一重殺人未遂罪起訴。