周曉涵露出美背跑百米。（TVBS提供）

《機智校園生活》首播收視告捷。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》昨（15日）首播收視成績優異，有線25-39歲女性平均收視最高創下2.58。男主角宥勝透露知道首播日期後，特別請假要與阿嬤一起看，未料昨阿嬤住進醫院準備開刀，未能完成一起看首播的心願，但也因疫情關係無法前往醫院探視，他只好返回台中與老婆、孩子與阿嬤視訊，也一起看首播，並告訴小孩「其實爸爸不在家時，是在一間學校擔任老師叫王浩南」。

《機智校園生活》首集播出，學生群狂讚周曉涵是「進擊的新娘」，穿婚紗狂奔之外，早上起床還穿睡衣展現性感長腿，到學校為追不守秩序的學生岳軒，衣服還被樹枝勾破露出美背跑百米，讓鄭豐毅、酒令-李星鏴、孔令元對她唱起「辣台妹」。鄭豐毅表示：「其實辣台妹是排戲的時候我們排出來的，很感謝導演讓我們有很多空間可以玩，本來很擔心被剪掉，播出效果很好非常開心。」林輝瑝看首播也大力讚賞周曉涵美腿身材太好，若選一位角色談戀愛會選她；黃柏峰則是心疼周曉涵找逃婚宥勝淋雨戲表示：「想為她撐傘。」

《機智校園生活》風格輕鬆，開播PPT討論版網友推爆，讚曾莞婷飾演的主任角色好性感、楊銘威客串的曾抱謙老師也太衰、太委屈了，演員鄭芯恩、王禹舒為他心疼演的夠可憐超好笑，而岳軒最後公主抱拯救曾抱謙，現場林輝瑝狠虧：「怎麼有這種男女通吃啦！」而鄭芯恩飾演班花周凌凌，一出場一道女神光吸引轉學生岳軒，讓酒令-李星鏴委屈喊：「只有她有女神光，我每次要有這樣的光，導演都虧我你把光擋死了。」惹得眾人哈哈大笑。

收視高峰落在咪寶(馮容潔飾)偷看風雲人物劉川楓(黃柏峰飾)與齊家寶(林輝瑝飾)欺負大塊仔(酒令-李星鏴飾)掉冰淇淋橋段，雙雙創下25-39歲女性2.71收視高峰。馮容潔與酒令-李星鏴得知後分享：「聽到之後笑容一直掛著，可能是因為劉川楓帥氣樣貌與齊家寶壞壞的痞子樣，讓觀眾喜歡。」而林輝瑝受寵若驚，第一反應是「該不會大家是捨不得冰淇淋掉地上」，也呼籲觀眾不要欺負同學，要愛惜食物。林輝瑝與酒令-李星鏴談起此場冰淇淋戲表示：「拍了至少五次以上，已經吃到冰淇淋是最後一支。謝謝岳軒當時給了我們現在這個，跩跩的揮一下的方式，讓整個表演更有趣可愛。」

而學生演員群包含岳軒、林輝瑝、黃柏峰、鄭豐毅、鄭芯恩、酒令-李星鏴、王禹舒特地相約齊聚看首播，並與網友們映後直播分享心情，岳軒透露：「非常緊張，本來很擔心自己的表現，看見成果後超級好看。」

《機智校園生活》學生群昨許下承諾，若收視破3男同學們願意脫上衣跑操場，也開放給觀眾合理範圍、不妨害風化並且可以繼續拍戲的許願，期許收視創高峰。