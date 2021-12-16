桃園市治平高中家政群舉辦畢業展演，今年以「星夢奇緣」為主題，學生利用廢棄布料、塑膠袋等改造成為華麗服飾與造型，大家以創意巧思混合異材質打造時尚美學，18日開放家長及民眾到校參觀，體驗一場時尚造型秀。
有班級以神話為主題，打造冥界之王及毀滅之神等造型，成員溫苡伶說，以黑色、藍色為基調，並以網紗為基底，用釣魚線串接一層層堆疊，打造裙擺的立體感，學生范新銘則是冥界之王的模特兒，他也說，背後的披風裝飾是以絕緣膠布黏貼鐵架，再搭配羽毛做裝飾，營造王者之風風範，而鐵架穿在肩膀上會感到不舒服，但為呈現出好的效果甘願忍受。
還有組別以時尚塑料為主題，成員張意翎說，大家花了半年時間構思，因為環保意識抬頭，日常生活中也使用到非常多的塑膠袋，於是大家開始蒐集五顏六色塑膠袋，剪成絲後再用熨斗燙平做成服飾與造成，過程費時也費工，期盼喚起民眾愛護地球，就從減少使用塑膠袋開始做起。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。