距離四大公投僅剩最後2天，許多藍營人士都把握最後時間積極宣講，期盼能夠有更多的人一起在18日出門投票。國民黨立法委員林為洲今（16）日就曬出自己享用的午餐照，有主食還有湯喝，但卻全都有豬肉，讓他大嘆「真的飲食離不開豬肉欸！」

國民黨近幾天到處掃街宣講，除了提醒民眾要在公投蓋4張同意票外，也呼籲民眾積極出來投票，如此一來才能達到公投人數25％的門檻。林為洲昨（15）日就前往桃園龍潭、新竹縣市等地宣講，說守護下一代的食安與環境是我們的責任，呼籲民眾一定要記得出來投票，「為我們的未來，為了你我的下一代」。

除了為公投到處跑，今日午餐時間林為洲也不忘分享美食照和網路上的粉絲互動，只見他中午吃水餃配貢丸、魚丸湯，但不論是主食還是湯裡頭都有豬肉，讓林為洲忍不住說「真的飲食離不開豬肉欸，去買小吃會看標示嗎？相信標示嗎？到底誰會標示是萊豬啊？」

林為洲表示，台灣人吃豬比吃牛多，尤其上班族、外食族更常吃到豬肉加工品，若是開放萊豬進口，又沒有清楚標示，未來我們的下一代在不知情下會吃進多少對人體有害的添加物？再次提醒民眾「捍衛健康，只有這次機會，1218請同意反對萊豬進口！」