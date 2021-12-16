中央流行疫情指揮中心今天表示，因應案16851於今(2021)年12月11日自主健康管理期間確診，指揮中心與地方衛生局立即展開相關調查，包括擴大回溯追蹤、擴大採檢、現場勘查、病毒定序等，發現同防疫旅宿同樓層之案16768、16841、16851、16856病毒S基因序列相同，初步研判可能為一起防疫旅宿相關感染事件

案例16851的同樓層共有六人其中四人基因序列相同，是否改列為本土？陳時中說四個案例基因定序相同，一定是有源頭，三個一定會改列為本土，整體有多少要改列本土，也要等待基因定序完整出爐，現在錄影帶也準備好了，會從錄影帶來看。

羅一鈞也表示，目前基因採檢，同樓層之案16768、16841、16851、16856病毒，都是Delta病毒。與先前境外移入基因定序，之前都是越南境外移入病例，因此和案16768相符合，從發病日來看，應該是16768先發病後，傳染給後續三名。