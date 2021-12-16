鶯歌區公所配合三鶯文創整合計畫近期攜手在地藝術工作室及社區發展協會，舉辦「愛在鶯歌，藝起暖愛相挺」活動，集結鶯歌各國小學童和在地長者，體驗彩繪、核桃糕、造型汽球等多項DIY。（鶯歌區公所提供）

新北市立美術館明年將在鶯歌落腳，為了打造藝術經典小鎮，鶯歌區公所配合三鶯文創整合計畫近期攜手在地藝術工作室及社區發展協會，舉辦「愛在鶯歌，藝起暖愛相挺」活動，集結鶯歌各國小學童和在地長者，體驗彩繪、核桃糕、造型汽球等多項DIY，並邀請各發展協會展現三鶯文創整合結果。

鶯歌區公所指出，為了推廣鶯歌藝術城、將藝術向下扎根，區公所與陳彩雲夏天工作室、建德社區發展協會、永昌社區發展協會、大湖社區發展協會、北鶯社區發展協會等單位聯合辦理此次活動，邀請鶯歌各小學80名學童參與，活動匯集多項藝文元素，有湧泉古箏樂坊、爺奶咖啡館以及許多DIY活動。

許多在地獨居長者們也在社區發展協會鼓勵下到場參與，不少學童在家長的陪伴下一起創作具鶯歌特色的彩繪袋，現場也有許多團體現場帶動跳，讓身心障礙團體與長者們找回活力，營造青銀共融、跨世代的友善環境，也凝聚社區向心力。

鶯歌區長施明慧表示，這次活動相當有意義，結合在地藝術家及各社區發展協會，一同打造鶯歌藝術經典小鎮，主軸的彩繪袋DIY活動，讓社區長者和學童互動交流，建置齡友善的環境，也讓許多長者能走出戶外，實踐社會參與，配合未來美術館、三鶯線等重大建設落成，區公所將陸續辦理更多地方活動，邀集各地方單位參與。