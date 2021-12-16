澳洲一所小學今（16）日發生一陣狂風捲走學校臨時設置的充氣城堡遊樂設施，導致數名學童從10公尺高空重摔，4人摔死、數人重傷。
綜合英國廣播公司（BBC）、澳洲天空新聞網（Sky News）報導，澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）德文港（Devonport）一所小學今天舉辦活動慶祝學年結束，校園內設置了臨時的充氣城堡等遊樂設施，不料上午10時左右颳起一陣超大狂風，捲走了充氣城堡，好幾學童從10公尺高空中重摔在地，導致4人摔死、5人受傷。
警方表示死者包含2名男童及2名女童，死者與傷者年紀介於10至12歲。
畫面顯示，已經消氣的充氣城堡就掛在樹枝。
救難人員在意外發生後不久立即抵達現場，當局出動好幾輛直升機運送傷者至醫院。
澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示這起意外「令人難以置信地心碎」，「年幼的孩子們出來玩…結果變成了如此可怕的悲劇。」
澳洲媒體指出，當地居民接獲消息時，趕快衝到學校接走自己的孩子。
文章來源：Four children killed, several critical after freak jumping castle accident at Hillcrest Primary School in Tasmania
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