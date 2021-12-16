日盛投信16日表示，越南於10月初正式解除封城，疫情可控是市場共識，解封則醞釀景氣反彈回升。隨著製造業PMI指數反轉突破50榮枯線、11月出口總額創高，越南經濟正展開“V 型”復甦。如同《經濟學人》所說，越南是新冠病毒都擋不住的經濟體。不少機構法人預估，2022年越南GDP可望突破 7%，強勁的成長實力成為越南股市節節創高的有力後盾。

日盛越南機會基金研究團隊表示，胡志明市工業區超過90%的工廠已正常運營，這些工廠中超過90%的工人已返回工作，在政府積極推動疫苗接種且工廠提供獎勵措施帶動下，預估另外10%的工人也將在年底前返回崗位。越南躋身全球參與最多自貿協議的國家之一，成為中美貿易戰火下主要受惠國，許多企業離開中國後，遷廠首選都是越南；近年越南直接投資穩定上升，即使7月疫情延燒，政府封城，外資也沒有明顯退潮，統計2021年1~9月，越南FDI註冊資本總額仍達221億美元，較同期增長 4.4%。

日盛越南機會基金研究團隊指出，包括NIKE、LEGO在內的一些國際企業，甚至宣布計畫擴大於越南的生產。LEGO集團即於12/8宣布，將於越南建立新廠，投資規模超過10億美元，預計創造4000個工作機會，該廠也將成為LEGO集團的第一家綠能工廠。

2022年越南的重頭戲是政策走向，除了11月公布的800萬億盾經濟刺激方案，越南新總理在基礎設施的推動也備受矚目，包括胡志明新機場、南北高速公路、胡志明地鐵、河內地鐵等，預估未來5年基礎建設相關支出將成長40%，對越南2022年之後的GDP增長將做出重大貢獻。