迎接嶄新2022年，永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」理財優惠持續加碼，邀請年輕世代一起聰明理財！永豐銀行宣布，截至2022年6月底，符合資格的DAWHO用戶可享新臺幣50萬元內活儲利率1.1％、每月跨行提款或轉帳共20次免手續費及DAWHO信用卡最高現金回饋8％。

為讓更多民眾體驗DAWHO全方位優質服務，永豐銀行指出，即日起，凡新申辦DAWHO帳戶者，最長享2個月完整「大戶」權益，邀請新戶善用DAWHO全方位數位金融服務達成理財任務，朝大戶目標邁進。

永豐銀行表示，DAWHO數位帳戶鎖定25到39歲年輕亨利族，2021年第三季達成百萬開戶數里程碑，長踞市場前三大。DAWHO精心整合個人常用四大核心服務－消費、投資、儲蓄與彈性資金，並串連永豐金證券推出「大戶投」，持續深化理財生態圈包括整合證券資產於DAWHO APP，以及領先業界推出一次完成銀行、證券共五大帳戶開戶申請功能，方便年輕族群快速上手，扎穩理財根基。

除優化現行服務及產品功能外，永豐銀行表示，DAWHO持續為用戶拓展「樂、行、食、玩、學、家、寵」七大領域合作通路，新增GREEN&SAFE真食物專賣店等最高可享刷卡加碼現金回饋5％，探索更多元化的消費金融場景。DAWHO信用卡消費回饋最高可達8％，為年輕族群創造理財正循環。