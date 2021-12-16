【愛傳媒藺奕專欄】冬神挺著大大的啤酒肚睡在北方，南風依然制霸，當大老板的小毛要返回越南，他是同學裡準備施打第五劑疫苗的紀錄保持人。

去捷運附近的家常菜館，不考慮環境、也不在意形象。在老同學面前，永遠不用端著，現在我的頭毛比小毛更少又如何，彼此互看永遠都是十幾歲的蠢樣。

但同學就是多久没見也不會尷尬，同學就是我永遠站你這邊、永遠相信你，永遠替你靠北到天邊。

老同學聊天，很明顯的特徵就是當下流行、熱搜的，幾乎都不認識了，而我們也不好奇，譬如鄧佳華，他誰啊！

然後一搜才發現，高調追求的女模，護士服的背景好眼熟啊，才想起那天拍攝我明明在場耶，我真不知道他們誰啊！

真正在乎的只有健康；心導管擴張術、耳垂摺痕和心臟病的關係等等，意識到身體已經進入敗部，就像小時候瓶蓋上的刮字，明明已經刮出「謝」字了，還是得執著把「謝謝惠顧」刮完才甘心，長大之後才發現很多事情都是如此。

最後「技術性」叫上阿昌的UBER，沿途聊著家常，清醒的世界從身邊飛過，記憶的觀景窗奔流閃逝，只要老同學健康安然，相互打氣之際，就能讓你我的十二月，瞬間轉為晴朗溫暖的存在吧！

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。