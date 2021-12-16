教育部今年起補助大學校院推動台灣優華語計畫，第2期計畫總計核定我國15所大學與美國、英國及紐澳等國家總計27所大學合作，預計自明（111）年開始推動。總計第1期、第2期計畫共18校獲補助，教育部期藉由校對校之合作，在國際間推展台灣的華語文教育。

因應全球學華語的浪潮，教育部今年起規畫透過我國具華語文教學量能的大學與美歐地區大學合作，建立更加緊密、穩固之華語文教育合作連結，訂定「台灣優華語計畫」。

第1期計畫自今年5月起，教育部核定我國10所大學與美國21所大學建立華語文教育合作關係，合作事項包括選送華語教學人員、提供「台灣優華語獎學金」吸引美歐大學學生來台研習華語、辦理及推廣線上華語文教材與課程、推廣華語文能力測驗、於美歐大學設置華語教學中心等。

第1期計畫推動迄今已有13名華語教學人員赴美國大學任教，並透過台師大與美國賓州州立大學、文藻外語大學與美國聖湯瑪士大學合作，成立海外華語教學中心，開設華語文學習課程、華語教師專業成長課程、推廣華語文能力測驗及「台灣優華語獎學金」、並進行華語文相關學術交流活動。

「優華語」計畫進入第2期，9月有30所大學提出申請，經專家學者審查後，核定補助15所大學辦理相關計畫，包含7所第1期計畫學校及8所新增學校，海外合作學校也自美國拓展至英國、紐澳等英語系國家，總計20所美國大學、5所英國大學、1所澳大利亞大學、1所紐西蘭大學。

總計「優華語」計畫第1期、第2期共18所大學獲補助，分別是台大、台師大、政大、清大、成大、淡江、、文藻、中山、東華、東海、中原、中央、銘傳、義守、實踐、靜宜、高師大及北科大。