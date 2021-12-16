創作歌手謝和弦2019年因不滿吳宗憲評論「高以翔是被韓國人害死」，在直播罵對方三字經，被吳宗憲提告並求償一百萬，13日法院開庭卻未見謝和弦，他的老婆陳緗妮（舊名：莉婭）14日代夫隔空致歉，今（16日）再發千字長文解釋謝和弦當時失控的原因，並謝謝憲哥的提醒。

陳緗妮16日在社群平台表示：「我不知道在我認識他以前7年多來的日子是怎麼渡過的，我也不清楚為什麼他的『躁鬱症』在這段時間裡，並沒有得到穩定良好的控制…」謝和弦曾向她說明自己真的沒有仇視誰，只是躁期時容易情緒失控，且還會斷片。

陳緗妮透露謝和弦強制送醫前，曾發生「騎車突暴衝再停，向交通警察敬禮，還會騎到路邊撿垃圾」、「上秒大吼生氣，下秒嚎啕大哭」、「一直跑到陽台站上冷氣排風機，往樓下看」、「猛傳個人資料給陌生網友」「一直衝向門外嚷嚷要爬山，無法攔下」、「一早跑去電視台敬禮」，陳緗妮感慨丈夫經過一年八個月的持續治療，忍受很多藥物的副作用，像是狂長痘、嗜睡、口乾舌燥、增胖等。

「這2年來，發生的事情真的很多，要處理的狀況也非常多！」不過陳緗妮說他們真的很努力，想要過正面的生活，儘管網路上的惡意留言從沒停過，依舊相信宇宙會有所回報，最後hashtag吳宗憲，再度感謝對方的提醒。