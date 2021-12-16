韓國遊戲研發商UbiFun旗下線上遊戲《DEKARON Online》日前公告台灣營運服務將進行調整，今（16）日由新代理商「鬥遊在線」宣布取得台灣代理權，即日起於官網開放玩家資料轉移申請，保障玩家權益與體驗不受影響，並同步展開事前預約活動，預計於2022年1月16日正式推出全新服務，讓玩家可以無縫暢玩，勇闖特里艾斯特大陸！

鬥遊在線表示：「《DEKARON Online》是韓國人氣十足的MMORPG線上遊戲，台灣也擁有廣大支持者，團隊將透過新伺服器及服務轉移無縫銜接，陪伴玩家續寫特里艾斯特大陸的傳奇故事，號召熱血勇士們一起再戰卡隆，重返未完成的戰役！」官方也預告全新職業「獵魔師」將在遊戲上市當天登場，敬請玩家拭目以待。

全新職業「獵魔師」遊戲上市同步登場。

《DEKARON Online》即日起啟動事前預約，只要參與登錄並達指定人數目標，即可獲得豪華預約禮包、雲坐騎、麥卡尼之翼、受到祝福的生命之珠等豐富獎勵，想了解更多遊戲訊息請玩家隨時關注官方粉絲團及官網。