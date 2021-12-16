蕭壠兒童藝術體驗課，577件童趣作品大陣仗開展。（劉秀芬攝）

蕭壠兒童藝術體驗課作品開展，小朋友與自己作品合影。（劉秀芬攝）

蕭壠文化園區「文化體驗教育計畫」藝術課程作品展「藝兒時」開展，參與課程小朋友一起來觀展。（劉秀芬攝）

台南市蕭壠文化園區推動「造型藝術的當代」文化體驗教育計畫，今年雖遇上疫情，部分課程改為線上上課，更吸引全台親子報名，為期1年的計畫共舉辦46場工作坊、約1400人次參與，16日起推出「藝兒時」特展，選出577件童趣作品參展，不少小朋友也到場參觀，開心與自己的作品合照。

台南市文化局表示，蕭壠文化園區「文化體驗教育計畫」在地耕耘行動已邁入第3年，今年除邀請大文、中洲、延平、後港、將軍、龍山及志開實驗小學等7所國小學童參加，全台灣也有800多人次的學生和家長共同參與線上課程。

今年「造型藝術的當代」文化體驗教育計畫，文化局特別邀請來自北中南的藝術創作者組成堅強團隊，由策展人陳明惠偕同吳芊頤、林盈秀、洪鈞元、康雅筑、張惠笙、鄧文貞、鄭元欽等7位藝術家帶領大家創作，著重有感體驗，創作過程激發想像力，感受藝術創作的價值。

藝術家們將周遭生活環境、台南在地文化及隨手可得的物件帶入藝術課程內，規畫出「拼貼窗花集」、「感‧應台南」、「生活影音部落客」、「編織棉花糖」、「從環境遊戲聲音拼貼」、「繡出糖鐵點線面」及「玩繪本教室」等7個系列課程，讓孩童透過觀察、聯想、表達，說出自己的故事。

陳明惠表示，展覽集結學童創作作品為主體，透過藝術家巧思打造出藝術家與學生共同創作的另類成果展覽；主題以「藝兒時」為構思，如同閱讀童話故事的開頭一樣，帶領大家進入一場創意想像、天馬行空、發自內心的奇妙旅程。

文化局表示，今年展覽不同以往，是以共同創作方式，呈現視覺與聽覺的藝術饗宴，開展日也邀請參與創作的國小學童來參觀，許多人的創作都是第一次在大型展館展出，小朋友一進入展館紛紛尋找自己的作品；此次展覽將展至明年3月27日，歡迎民眾來欣賞小朋友的童趣創意作品。